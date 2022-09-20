İşçilere yoksulluğu reva gördüler! CHP'li Bornova Belediyesi'nde grev kararı kapıya asıldı





GREV KARARI KAPIYA ASILDI

Grev sürecine resmi olarak bugün girdiklerini anlatan Genç, "Yasal olarak 60 gün içerisinde grevimiz başlayacak. Buradan herkese bir kez daha ilan edelim. İşçinin onay vermediği bir sözleşme kaçınılmaz olarak grev demektir. Başka türlüsü bizim için kabul edilemez." diye konuştu. Genç, grev kararını belediyenin giriş kapısına astıklarını kaydetti.