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    • 20.09.2022 23:17
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    İşçilere yoksulluğu reva gördüler! CHP'li Bornova Belediyesi'nde grev kararı kapıya asıldı

    Bu sefer CHP'li Bornova Belediyesi'nde grev kararı alındı. Bornova Belediyesi şirketi BORBEL ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine işçileri çileden çıkardı. DİSK Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç yaptığı açıklama ile CHP'li Bornova Belediyesi'ne tepkisini göstererek "Grev gerçekleştiğinde Bornova halkının etkileneceğini biliyoruz ancak bunun sorumlusu emeğiyle geçinenler değil, işçiye yoksulluğu reva gören SODEMSEN ve CHP siyasetidir" açıklamasında bulundu. Ayrıyetten greve katılan işçiler CHP'ye tepkilerini göstermek adına "Bize ekmek yoksa size huzur yok" sloganı attı.

    ’Bize ekmek yoksa size huzur yok’

    DİSK Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, yaptığı açıklamada, 1580 işçiyi ilgilendiren TİS sürecinde belediye yönetiminin yüzde 30 zam önerisinde bulunduğunu söyledi.


    "SORUMLUSU İŞÇİYE YOKSULLUĞU REVA GÖREN CHP'DİR"
    TİS görüşmelerini 2 dönemdir Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile yürüttüklerini hatırlatan Genç, "CHP'li belediyelerin işçilerin karşısına diktiği iş veren örgütü SODEMSEN ile... Grev gerçekleştiğinde Bornova halkının etkileneceğini biliyoruz ancak bunun sorumlusu emeğiyle geçinenler değil, işçiye yoksulluğu reva gören SODEMSEN ve CHP siyasetidir. Gerçekten sosyal bir belediyecilik yapılmak isteniyorsa pandemi ve deprem demeden çalışan işçinin talebi karşılanmalı." dedi.



    Bornova Belediyesinin, taleplerini kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Genç, bunun için bütçelerinde gerekli kaynağın olduğunu bildiklerini aktardı.



    GREV KARARI KAPIYA ASILDI
    Grev sürecine resmi olarak bugün girdiklerini anlatan Genç, "Yasal olarak 60 gün içerisinde grevimiz başlayacak. Buradan herkese bir kez daha ilan edelim. İşçinin onay vermediği bir sözleşme kaçınılmaz olarak grev demektir. Başka türlüsü bizim için kabul edilemez." diye konuştu. Genç, grev kararını belediyenin giriş kapısına astıklarını kaydetti.



        İŞÇİLERDEN MANİDAR SLOGAN!
        Greve katılan işçiler ise CHP'li belediyeye isyan bayrağı açarak, "Bize ekmek yoksa size huzur yok" sloganlarıyla ateş püskürdü.

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