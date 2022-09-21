Yılmaz Ateş'ten eski partisi CHP'ye sert sözler

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Ateş, eski partisini topa tuttu. Ateş CHP'nin söylemlerinin Türkiye'nin dış politikasına uygun olmadığını belirtirken, "Sizin kimin sözcüsü olduğunuza bağlı. Birisi çıksın bunu izah etsin. Kardeşim biz 60 yıldır Avrupa'nın kapısında beklemiyor muyuz? Parasını verdiğimiz uçakları vermiyorlar, parasıyla hava savunma sistemi vermiyorlar. Rusya'dan alınca da başımıza gelmeyen kalmıyor. Kılıçdaroğlu, Yunanistan mı bize saldıracak demişti? Ne yani biz mi saldıracağız Yunanistan'a ne demek istiyorsunuz?" dedi.