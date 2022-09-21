CHP'li Özgür Özel'den adaylık bombası: "Kemal Kılıçdaroğlu'dur kesinlikle demiyoruz!"





İTTİFAK SİYASETİNE BİR İHTİYAÇ VAR

Öztrak'ın açıklamaları sonrası CHP yandaşı Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Bugün ittifak siyasetine bir ihtiyaç var. Seçmen sandığa giderken bir kucaklaşmaya, birleşmeye oy verecek. Yüzde 60'ın belki yüzde 70'in üstünde bir onayla gelecek bir Cumhuriyet iktidarından bahsediyoruz." diyerek 6'lı masanın ismine sıcak bakmadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını adeta veto etti.