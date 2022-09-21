CHP'li Özgür Özel'den adaylık bombası: "Kemal Kılıçdaroğlu'dur kesinlikle demiyoruz!"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, terörün siyasi ayağı HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın aday belirsizliği sürüyor.
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYLIK BOMBASI! | VİDEO İZLE
CHP'nin içinde ise Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri öne çıkıyor.
Son dönemde isim olarak öne çıkmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan Yardımcıları üzerinden adını öne sörüp "Masa kabul ederse aday olmaya hazırım" derken masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ORTAKLARI SUSTURUN TALİMATI
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" açıklaması yaparken bir diğer yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak 6'lı masaya "aday açıklanmasın" yasağı getirdi.