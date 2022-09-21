Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtulan Laçın'ı ziyaret etti! "Kimsenin çağrısı, beyanı bizi durduramaz"

Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın şehrini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın barış istemediğini ve hala intikamcı fikirlerle yaşadığını görüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kimsenin çağrısı, hiçbir beyanı, hiçbir girişim bizi durduramaz. Toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Ağustos'ta Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın şehrini ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Laçın ilini ziyaret ederek Laçın Uluslararası Havalimanı'na gidecek olan 2 bin 400 metre uzunluğundaki tünelin yapımını incelediği ve Laçın şehrinin merkezine Azerbaycan bayrağını göndere çektiği belirtildi.
İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Laçın'ı ziyaret etti | VİDEO
"LAÇIN'IN KURTULUŞU HER ZAMAN TARİHTE KALACAK"
Aliyev, "Biz Laçın şehrini geri aldık. Bu tarihi bir olaydır. Laçın'ın kurtuluşu her zaman tarihte kalacaktır. Bugün Laçın şehrinde, şehrin merkezinde, Azerbaycan bayrağını kaldırdım. Bu bayrak sonsuza kadar burada dalgalanacak" dedi.