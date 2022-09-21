Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtulan Laçın'ı ziyaret etti! "Kimsenin çağrısı, beyanı bizi durduramaz"





"KİMSENİN ÇAĞRISI, HİÇBİR BEYANI, HİÇBİR GİRİŞİM BİZİ DURDURAMAZ"

Sadece Laçın iline Ermenistan tarafından bin 400'den fazla yeni mayın döşendiğini belirten Aliyev, "Bu mayınlar 2021'de yani savaştan sonra gömüldü. Bu Azerbaycan'a karşı açık bir terör eylemidir. Savaştan sonra mayın patlaması sonucu 240'tan fazla Azerbaycan vatandaşı ya öldü ya da ağır yaralandı. Yani bize karşı savaş devam ediyor, insanlarımız ölüyor. Ermenistan'ı bu kirli işlere son vermesi için defalarca uyardık. Sonuç olarak 13 Eylül'de bize karşı bir provokasyon daha yapıldığında, Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve düşmanı tekrar dersini aldı. Umarım bu onlara bir ders verir. Çünkü bizi kimsenin ve hiçbir şeyin durduramayacağını gördüler. Kimsenin çağrısı, hiçbir beyanı, hiçbir girişim bizi durduramaz. Toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz. Sınırdaki mevzilerimiz, herhangi bir Ermeni provokasyonunu öngörmemize ve gerekli önlemleri almamıza olanak sağlıyor. Murov Dağı'ndan Araz Nehri'ne kadar Azerbaycan-Ermenistan sınırında elverişli konumlardayız. Bu mevziler bize hem askeri bir avantaj hem de önemli iletişim hatlarının kontrolü de dahil olmak üzere geniş bir alan üzerinde kontrol imkanı veriyor" dedi.