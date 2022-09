Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtulan Laçın'ı ziyaret etti! "Kimsenin çağrısı, beyanı bizi durduramaz"

"HER KÖYDE VE ŞEHİRDE ERMENİ VANDALİZMİNİN İZLERİ VAR"

Laçın'ın Ermenistan'ın işgalinde kalan diğer tüm yerleşim yerleri gibi Ermenilerin vandalizminin izlerini taşıdığını ifade eden Aliyev, "Ermeni vandalizminin tezahürleri her köyde, her şehirde var. Ağdam şehri tamamen Fuzuli'nin yanı sıra Cebrail şehrinin tüm köyleri de yerle bir edildi. Laçın şehri de dahil olmak üzere bazı yerlerde Ermeniler yasadışı yerleşimler gerçekleştirdiler, Ermenistan'dan ve çoğunlukla yurtdışından, Suriye ve Lübnan'dan Ermeni kökenli insanlar getirdiler. Bu bir savaş suçudur, tüm uluslararası sözleşmelerde savaş suçu olarak kabul edilmiştir ve bu suç dünya toplumunun gözlerinin önünde gerçekleşmiştir" diye konuştu.