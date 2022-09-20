Geri sayım! Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek... İşte gündemdeki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu kapsamında bugün bir konuşma gerçekleştirecek.
Yoğun diplomasi trafiğini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya hitap edecek.
Başkan Erdoğan daha önce yaptığı "Dünya 5'ten büyüktür" çıkışı ve Filistin meselesine ilişkin BM kürsüsünden yaptığı açıklamalar dünya geleninde büyük ses getiriken Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma merakla bekleniyor.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI
Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ve önerilerini iletecek.
DAHA ADİL BİR DÜNYA DÜZENİ
Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, "Türkiye'nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzeninin tesisi hedefine olan güçlü desteğini vurgulayacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı Genel Kurul kürsüsünden dile getireceğim." ifadelerine kullanmıştı.
GÜÇLÜNÜN HAKLI DEĞİL HAKLININ GÜÇLÜ OLDUĞU BİR SİSTEM!
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabı hazırlandı.
Başkan Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı, İngilizce ve Türkçe yayımlanan kitapta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), bugünün sorunlarına çözüm üretmede yaşadığı yetersizlik ortaya konuldu.
BM reformunun gerekçelerinin aktarıldığı kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform önerileri ile söylemlerine yer verildi.
Eser, "Neden BM Reformu Yapılmalı?", "Uluslararası Barış Alanında Birleşmiş Milletlerin Önemi, Barış Gücü ve İnsanlığın Sorunları", "BM Reform Gerekçeleri ve Önerileri" olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.
Kitabın ilk bölümünde BM'nin genel yapısı ele alınarak Birleşmiş Milletlerin insani krizler ve barışı koruma konularındaki karnesine yer veriliyor. Bosna Savaşı örneğinde olduğu gibi BM'nin insani krizlerde ve barışı koruma görevlerinde etkisiz ve yetersiz kaldığı durumların altı çiziliyor.