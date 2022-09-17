Türkiye'nin Birleşmiş Milletler reformuna yönelik tezleri kitaplaştırıldı: Güçlünün haklı değil haklının güçlü olduğu bir sistem!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabı hazırlandı.
Başkan Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı, İngilizce ve Türkçe yayımlanan kitapta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), bugünün sorunlarına çözüm üretmede yaşadığı yetersizlik ortaya konuldu.
BM reformunun gerekçelerinin aktarıldığı kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform önerileri ile söylemlerine yer verildi.
Eser, "Neden BM Reformu Yapılmalı?", "Uluslararası Barış Alanında Birleşmiş Milletlerin Önemi, Barış Gücü ve İnsanlığın Sorunları", "BM Reform Gerekçeleri ve Önerileri" olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.
Kitabın ilk bölümünde BM'nin genel yapısı ele alınarak Birleşmiş Milletlerin insani krizler ve barışı koruma konularındaki karnesine yer veriliyor. Bosna Savaşı örneğinde olduğu gibi BM'nin insani krizlerde ve barışı koruma görevlerinde etkisiz ve yetersiz kaldığı durumların altı çiziliyor.
İnsanlığın ve küresel sistemin karşı karşıya olduğu güncel sorunların ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel uluslararası problemlerin ele alındığı ikinci bölümde ise BM'nin ve uluslararası toplumun karşılaşacağı küresel sorunlar geniş bir çerçevede işleniyor.
Kitabın son bölümünde de BM reformunun gerekçeleri ve BMGK'nin yapısına yönelik reform önerileri yer alıyor. Özellikle BM sisteminin meşruiyet sorunları, BMGK içerisinde yer alan 5 daimi üye devlet ve söz konusu üye devletlerin veto hakkının uluslararası sisteme getirdiği problemler ortaya konuluyor. Bu bölümde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" eserinde de yer verdiği, Türkiye'nin BM reformuna yönelik vizyonu ele alınıyor.
"BM, GÜÇLÜNÜN HAKLI DEĞİL, HAKLININ GÜÇLÜ OLDUĞU BİR SİSTEMİ HAYATA GEÇİRMELİ"
Başkan Erdoğan, kitabın takdim yazısında, bugünün dünyasında herhangi bir noktada yaşanan sorunların çok hızlı bir şekilde tüm insanlığın etkilendiği sonuçlar doğurabildiğine dikkati çekerek, iklim değişikliği, küresel ısınma, kıtlık, susuzluk, düzensiz göç hareketleri ve terörizm gibi problemlerin tüm dünyada barış ve istikrarı ciddi anlamda tehdit ettiğini belirtti.