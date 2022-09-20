SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Olayla ilgili İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen talihsiz kazada ne yazık ki iki çalışanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

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