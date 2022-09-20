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    SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

    Son dakika haberleri... İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

    İstanbul’da metro inşaatında vinç devrildi

    İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi.

    Kazada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

        Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
        Olayla ilgili İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen talihsiz kazada ne yazık ki iki çalışanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
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