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    • Yaşam
    • 15.09.2022 16:33
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    • 15.09.2022 16:54
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    Yunanistan'ın mezalimi: İki küçük çocuğun ölümüne sebep oldular! Acılı baba dehşeti anlattı

    Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve 6 düzensiz göçmenin öldüğü olayın tanıkları yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Olayda 2 çocuğu ve eşi hayatını kaybeden Muhammed Berjas yaşadığı dehşeti "Eşim ve çocuklarım geceden sabaha kadar bana tutunarak bekledi. Ondan sonra dayanamadılar, çok su yuttular ve boğuldular." sözleriyle anlattı.

    AA
    Yunan mezaliminde çocuklarını kaybeden baba konuştu

    Olayda 2 çocuğu ve eşi hayatını kaybeden Muhammed Berjas, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı mülakatta, Lübnan'dan 3 gün önce İtalya'ya gitmek için yola çıktıklarını, Yunanistan'a varırken geminin yakıtının bittiğini ve motorunun durduğunu söyledi.

    Yunan sahil güvenliğini aradıklarını ve gelen ekiplerin kendilerini ilk olarak gemiye aldığını belirten Berjas, "Bize hakaretler edip darbettiler. Kıymetli eşyalarımızı paramızı telefonlarımızı aldılar. Su bile vermediler. Yaklaşık 5 saat denizde turladık. Daha sora bizi gruplar halinde can sallarına bindirip ittiler." dedi.

    Kendilerinin dördüncü can salında olduğunu ve bindikleri can salının tam şişmediği için hava aldığını ifade eden Berjas, Yunan gemisinin hızlı hareketi sonucu oluşan dalgayla diğer sallardan ayrılarak denize devrildiklerini anlattı.

    "DALGA YAPARAK BİZİ DEVİRDİLER"
    Suyun içinde hayatlarını kurtarmak için mücadelelerinin başladığını ifade eden Berjas, "Bizim can salındaki eşim, baldızım, yeğenim ve iki çocuğum olmak üzere ailemden 5 kişiyi kaybettim. Vefat ettiler. Amcamın oğlu ve çocuğu da hala bulunmadı. Eşim ve çocuklarım geceden sabaha kadar bana tutunarak bekledi. Ondan sonra dayanamadılar, çok su yuttular ve boğuldular. Etrafımda birkaç kişinin de öldüğünü gördüm. Yunanistan'dan şikayetçiyim ve dava açacağım. Onlar bilerek tam şişmeyen can salıyla denize bıraktılar. Dalga yaparak bizi devirdiler." diye konuştu.

        Sahil Güvenlik Komutanlığınca 13 Eylül'de, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Yunanistan tarafından açık sulara terk edilen düzensiz göçmenlerden 66'sı kurtarılırken, 6'sının cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılan 2 küçük kardeşin görüntüleri vicdanları yaraladı.

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        66 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

        13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilerek, tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLDİ
        Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edildi.

            2'Sİ BEBEK 3'Ü ÇOCUK ÖLDÜ
            Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarıldı. Can salı civarından 2'si bebek, 3'ü çocuk ve bir yetişkin olmak üzere 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alındı.

            LÜBNAN'DAN YOLA ÇIKTILAR
            Düzensiz göçmenler ile yapılan ayrıntılı mülakatta, göçmenlerin İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül 2022 tarihinde 15 metre boyunda ahşap bir tekne ile Tripoli/Lübnan'dan yola çıktıkları, 12 Eylül 2022 tarihinde Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik Botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 adet can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi edinildi.

            YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜLER
            Hayatını kaybeden iki kardeşten, 9 aylık Asım ve 4 yaşındaki Abdulvahap'ın görüntüleri ortaya çıktı.

                Görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.

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                Yunan mezaliminde çocuklarını kaybeden baba konuştu
                Haberler Yaşam Yunanistan'ın mezalimi: İki küçük çocuğun ölümüne sebep oldular! Acılı baba dehşeti anlattı
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