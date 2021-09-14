Başkan Erdoğan'dan 76. BM Genel Kurulu’nda tarihi çağrı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısını eleştirerek "Dünya 5'ten büyüktür" sözleriyle 2013'teki BM 74. Genel Kurulu'nda yeni bir doktrin ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 76. BM Genel Kurulu'nda da dünya üzerindeki eşitsizliğin sona erdirilmesine yönelik önerilerde bulunacak.
Başkan Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de gerçekleştireceği New York ziyaretinde, kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabındaki mesajları dünya liderlerine ileteceği öğrenildi. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada göçmenler konusunda herkesin elini taşın altına koyması çağrısını bir kez daha yinelemesi bekleniyor.
YENİLİKÇİ MESAJLAR
76. BM Genel Kurulu'nda Afganistan'ın son durumu, Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Türkiye'nin sıcak bölgelerdeki etkin rolü nedeniyle vereceği her mesaj tüm dünyanın yakın merceğinde olacak. Bu kapsamda Erdoğan'ın geçmişteki BM toplantılarında verdiği 'yenilikçi' mesajlara bir yenisini daha ekleyeceği tahmin ediliyor.