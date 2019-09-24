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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 74.BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! İşte kare kare o tarihi anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda katılımcılara önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın konuşma sırasında salonun tıka basa dolu olduğu gözlerden kaçmadı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tam 35 dakika süren tarihi konuşmasından kareler...

24.09.2019 19:11 - Son Güncelleme: 24.09.2019 19:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 74.BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! İşte kare kare o tarihi anlar...

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu tekrar BM kürsüsünden vurgulayan Başkan Erdoğan, "Nükleer güç ya herkese yasak ya da herkese serbest olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşanan krizin çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir. " şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 74.BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! İşte kare kare o tarihi anlar...

"BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir?" ifadelerini kullanan Erdoğan "1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır?" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 74.BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! İşte kare kare o tarihi anlar...

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.Dünyanın şanslı azınlığı robotları tartışırken, 1 milyarı aşkın bir insanın açlık sınırının altında yaşaması çok acıdır.Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 74.BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! İşte kare kare o tarihi anlar...

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 74.BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! İşte kare kare o tarihi anlar...

NÜKLEER SİLAHLARIN HER KRİZDE KOZ OLARAK ORTAYA KONMASI BİZİ RAHATSIZ EDİYOR

Nükleer silahların her krizde koz olarak ortaya konması bizi rahatsız ediyor. Nükleer güç ya herkese yasak ya da herkese serbest olmalıdır.

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10 sn kaldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için salona geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için salona geldi