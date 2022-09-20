Kuyumcukent'te 100 milyon liralık altın vurgunu: 'Ürün eritmeye başladılar'

"100 MİLYON LİRALIK BİR MEBLAĞ VAR ORTADA"

Mağdurların avukat Ecem Oklu, "Şüpheliler bizim müvekkillerimizin itibarını zedeleyerek ve itibarını kullanarak onları dolandırmışlardır. Bu süreci de kendileri yalanlarla altınlar çalındı, kaçırıldı, vereceğiz şeklinde onları kandırarak bir süreç ilerletmişlerdir. 9 mağdurumuz var. Biz burada haciz işlemi gerçekleştirdikten sonra birçok mağdur bize ulaştı. Kendilerinin de dolandırıldığını söylediler. Şüphelilerden bir tanesi FETÖ'den aranmakta ve yurtdışında bulunmakta. Almanya'ya da para aktarımı gerçekleştirmekteler. Hem altın hem altın ürünleri göndermekteler. Şüpheliler 9 kişiler. Aileler ve organize olarak yürütüyorlar. Meblağ olarak 100 milyon liralık bir meblağ var ortada" diye konuştu.