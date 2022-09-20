Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a çok sert tepki: Ege’yi mülteci mezarlığına çevirdi

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a çok sert tepki: Ege’yi mülteci mezarlığına çevirdi

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a çok sert tepki: Ege’yi mülteci mezarlığına çevirdi
20.09.2022 19:12 - Son Güncelleme: 20.09.2022 19:14

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:53
Sancaktepe’de metro...
Güncel 00:29
CHP Lideri Kemal...
Güncel 01:05
Fatih’de 2 polisi vuran...
Güncel 05:06
Başkan Erdoğan ABD’de Eğitimin...
Güncel 02:52
İstanbul’da 2 kişiyi öldürüp 2...
Güncel 00:51
Çakma ülkücü Selim...
Güncel 00:30
Suruç şehidinin kanı yerde...
Güncel 00:11
Burkina Fasolu bisikletçi'nin...
Güncel 00:31
Bombalı saldırının failleri...
Güncel 14:22
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 00:10
Başkan Erdoğan ve Putin'den...
Güncel 00:52
Putin'in Başkan Erdoğan...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan terör örgütü PKK'ya ve onu destekleyen ülkelere yönelik sert mesajlar verirken Ege'de provokasyonun dozunu artıran Yunanistan'a da sert sözlerle yüklendi. Yunanistan'ın Ege'yi mülteci mezarlığına çevirdiğini belirten Erdoğan, "Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA