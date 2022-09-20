Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a çok sert tepki: Ege’yi mülteci mezarlığına çevirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan terör örgütü PKK'ya ve onu destekleyen ülkelere yönelik sert mesajlar verirken Ege'de provokasyonun dozunu artıran Yunanistan'a da sert sözlerle yüklendi. Yunanistan'ın Ege'yi mülteci mezarlığına çevirdiğini belirten Erdoğan, "Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir." ifadelerini kullandı.