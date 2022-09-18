Millet İttifakı'nda Ekrem İmamoğlu durdurulamıyor adaylık krizi büyüyor! Ahmet Davutoğlu ile yemek yedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu durdurulamıyor. 6'lı masada adaylık krizi derinleştikçe, İmamoğlu da hamlelerini artırıyor ve operasyonlarını daha açık biçimde yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması, CHP'li siyasi aktörlerin ağır biçimde yüklenmeleri hiç umurunda değil. Herkesin kendisine döneceği hesabı yaptığı için siyasi kapsama alanını genişlettikçe genişletiyor.

Ona göre İP zaten çantada keklik. Bu da, Akşener'in onu "Fatih" ilan etmesinden, onun da Akşener'i abartılı zabıta bandosuyla karşılamasından belli. CHP-İyi Parti gerginliğine rağmen bu ilişkiyi Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka sürdürüyor. Bir adım sonra Akşener, Bülent Ersoy vari "Ablan sana kurban olsun" derse hiç şaşırmam.