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    • 18.09.2022 09:20
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    • 18.09.2022 09:29
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    Millet İttifakı'nda Ekrem İmamoğlu durdurulamıyor adaylık krizi büyüyor! Ahmet Davutoğlu ile yemek yedi

    Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi her geçen gün büyüyor. Adaylık krizinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Davutoğlu ile yemek yemesi de dikkat çekti. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de bunu köşesine taşıdı. İşte Övür'ün yazısı ve Takvim.com.tr'nin geçmişte konuyla ilgili yaptığı haberler....

    İmamoğlu-Davutoğlu yemeği

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu durdurulamıyor. 6'lı masada adaylık krizi derinleştikçe, İmamoğlu da hamlelerini artırıyor ve operasyonlarını daha açık biçimde yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması, CHP'li siyasi aktörlerin ağır biçimde yüklenmeleri hiç umurunda değil. Herkesin kendisine döneceği hesabı yaptığı için siyasi kapsama alanını genişlettikçe genişletiyor.

    Ona göre İP zaten çantada keklik. Bu da, Akşener'in onu "Fatih" ilan etmesinden, onun da Akşener'i abartılı zabıta bandosuyla karşılamasından belli. CHP-İyi Parti gerginliğine rağmen bu ilişkiyi Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka sürdürüyor. Bir adım sonra Akşener, Bülent Ersoy vari "Ablan sana kurban olsun" derse hiç şaşırmam.

    Bunun nedeni de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını İyi Parti'nin istememesi. İmamoğlu bunu bildiği için medya operasyonlarına da devam ediyor.
    Bu noktada, İmamoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla, onun evinde "özel" buluşması çok dikkat çekici. Bir belediye başkanı, Akşener gibi üzerinde "hakkı" da olmayan masadaki bir siyasi aktörle neden buluşur dersiniz?

    Haber, siyaset kulislerine ilk düştüğünde bir anlam verememiştim. Meğer "mekik diplomasisi" yapıyormuş. Bunu da CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş söylüyor: "İmamoğlu metrobüs kazasının olduğu gece Ahmet Davutoğlu'nun evinde Davutoğlu ile yemek yedi. Belli ki bir mekik diplomasisi o anlamda sürüyor..."

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    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her ner kadar aday olmak istese de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



        Meral Akşener, 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler arasında mekik dokuyor, bir Yavaş'la bir Mansur'la görüşüyor.

        Hatırlanacağı üzere İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın adını ortaya atmıştı.

        İMAMOĞLU'NDAN "BENİ ADAY YAP" GÖSTERİSİ
        İYİ Parti kulislerinde Mansur Yavaş ismi yankılanırken Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

        İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane binasında Akşener'i kırmızı halılar ve tören mangasıyla karşıladı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak "adeta beni aday yap" mesajı verdi.




        Tüm bu gelişmelerin ışığında, daha önce Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığınıu istemediğini açık bir dille ifade eden CHP'li Barış Yarkadaş yine ses getirecek açıklamalara imza attı.

        İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI
        Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bildiriye sıcak bakmadığını söyleyen Yarkadaş, İBB Başkanı'nın 3 kişilik bir ekibi olduğunu ve bu ekibin adaylık için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

            CHP'li Barış Yarkadaş'ın dikkat çeken açıklamalarından satır başları şu şekilde;

            "Ekrem İmamoğlu, Macron modeli (Fransa Cumhurbaşkanı) üzerinde çalışıp 'acaba ben de Macron gibi çıkış yapıp cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?' arayışını sürdürüyor.

            "AKŞENER'İN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
            Bununla ilgili de 3 kişilik bir ekibi var ve bu ekip de çalışmalarına devam ediyor. Çünkü İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor ki Akşener geçen hafta geldi İmamoğlu ile görüştü ve Akşener bando ile karşılandı ki o görüntüler kamuoyuna yansıdı.



            "DAVUTOĞLU'NUN EVİNDE YEMEK YEDİLER"
            İmamoğlu aynı gece metrobüs kazasının olduğu gün Ahmet Davutoğlu'nun evinde Davutoğlu ile yemek yedi.

            Belli ki bir mekik diplomasisi o anlamda sürüyor.



            "İYİ PARTİ YAVAŞ'I ÇATI ADAY ÇIKARMAK İSTİYOR"
            Bu bağlamda İyi Parti'nin bugün itibarıyla Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Ortak aday demiyorum bakın çatı aday, ismi bu.

            Ortak aday dediğinizde 6'lı masanın ortak adayı olacak. Fakat Kemal Bey aday olmakta kararlı.

                "MANSUR YAVAŞ'I KEMAL BEY'İN KARŞISINA ÇIKARMAYA HAZIRLANIYORLAR"
                Şöyle ilginç bir yere götürüyor İyi Parti tartışmayı; Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmesine rağmen karşısına çıkarmaya hazırlıyorlar görüntüde de olsa.

                Çünkü Meral Hanım son dönemlerde çok ilginç adımlar atıyor. Mesela bugün gitti CHP'nin ihraç isteği ile disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü."

                MANŞET MANŞET YAZDIK
                Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu üçgenindeki adaylık savaşını manşet manşet yazmıştı.

                Özellikle İYİ Parti'nin sırf Kılıçdaroğlu aday olmasın diye İmamoğlu ve Yavaş ile yaptığı görüşmelere dikkat çekmişti.
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