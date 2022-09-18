Millet İttifakı'nda Ekrem İmamoğlu durdurulamıyor adaylık krizi büyüyor! Ahmet Davutoğlu ile yemek yedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu durdurulamıyor. 6'lı masada adaylık krizi derinleştikçe, İmamoğlu da hamlelerini artırıyor ve operasyonlarını daha açık biçimde yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması, CHP'li siyasi aktörlerin ağır biçimde yüklenmeleri hiç umurunda değil. Herkesin kendisine döneceği hesabı yaptığı için siyasi kapsama alanını genişlettikçe genişletiyor.
Ona göre İP zaten çantada keklik. Bu da, Akşener'in onu "Fatih" ilan etmesinden, onun da Akşener'i abartılı zabıta bandosuyla karşılamasından belli. CHP-İyi Parti gerginliğine rağmen bu ilişkiyi Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka sürdürüyor. Bir adım sonra Akşener, Bülent Ersoy vari "Ablan sana kurban olsun" derse hiç şaşırmam.
Bunun nedeni de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını İyi Parti'nin istememesi. İmamoğlu bunu bildiği için medya operasyonlarına da devam ediyor.
Bu noktada, İmamoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla, onun evinde "özel" buluşması çok dikkat çekici. Bir belediye başkanı, Akşener gibi üzerinde "hakkı" da olmayan masadaki bir siyasi aktörle neden buluşur dersiniz?
Haber, siyaset kulislerine ilk düştüğünde bir anlam verememiştim. Meğer "mekik diplomasisi" yapıyormuş. Bunu da CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş söylüyor: "İmamoğlu metrobüs kazasının olduğu gece Ahmet Davutoğlu'nun evinde Davutoğlu ile yemek yedi. Belli ki bir mekik diplomasisi o anlamda sürüyor..."
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her ner kadar aday olmak istese de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.