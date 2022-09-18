Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de PÖH'lerden PKK'ya darbe! 2'si öldürüldü 1'i enselendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kaçmaya çalışan diğer terörist de kıskıvrak yakalandı.

İşte Soylu'nun o paylaşımı

PÖH uyardı: "Teslim olun!" dediler. Teslim olmayan terörist SARI TORBAYA GİRDİ Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı Sayı daha eksildi PÖH, Allah sizleri korusun