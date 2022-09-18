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    • Güncel
    • 18.09.2022 09:22
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    • 18.09.2022 09:26
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    Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de PÖH'lerden PKK'ya darbe! 2'si öldürüldü 1'i enselendi

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin, PÖH'lerle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kaçmaya çalışan diğer terörist de kıskıvrak yakalandı.

    PÖH’lerden PKK’ya darbe! 2’si öldürüldü 1’i enselendi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari Yüksekova'da ablukaya alınan 3 teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kaçmaya çalışan diğer terörist de kıskıvrak yakalandı.

    İşte Soylu'nun o paylaşımı
    PÖH uyardı: "Teslim olun!" dediler. Teslim olmayan terörist SARI TORBAYA GİRDİ Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı Sayı daha eksildi PÖH, Allah sizleri korusun

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    Haberler Güncel Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de PÖH'lerden PKK'ya darbe! 2'si öldürüldü 1'i enselendi
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