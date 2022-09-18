İşte Osmanlı'ya nefret kusan CHP ve Tunç Soyer'in görmezden geldiği Yunan vahşeti: Binlerce Türk'ü camilere doldurup diri diri yaktılar

Bugün İzmir'i yöneten CHP'li Tunç Soyer'in, İzmir'in Yunan İşgalinden kurtarılmasının yıldönümü için hazırlanan kutlama programında, işgali yapan Yunan'a tek bir söz söylemeden Osmanlı'ya sövmesi, aslında "rehinenin kendisini rehin alan kişiye âşık olması" olarak tarif edilen "Stockholm sendromu" hastalığını akıllara getirdi.
- I. Dünya Savaşı sonrasında Paris'te toplanan emperyalist güçlerin kararıyla harekete geçen Yunanistan Krallığı, 15 Mayıs 1919'da başlayan işgal harekâtında tam anlamıyla bir kıyıma girişmişti. 3 yıl süren işgal sürecinde (9 Eylül 1922) yüzlerce İzmirli katledildi. Daha işgalin ilk günü 400 Türk süngülenmişti.
- Askerler, kadınlara tecavüz ediyor, göğüslerini kesip şehit ediyordu. Müslümanlar, barbarların saldırısından korunmak için girdiği camilerde canlı canlı ateşe verildi. İşte Rum ve Ermeni çetelerinin desteğini alan Yunan katliamının gerçek hikâyesi...
YABANCILAR ANLATIYOR
- Tarihçi Justin McCarthy'ye göre Yunanların Müslümanları katletmek veya uzaklaştırmak için kullandığı yöntemler, daha önceki savaşlarda özellikle Balkan Savaşları sırasında uygulananların aynısıydı. Yunanların İzmir'e ayak basmasıyla Müslümanlar katledilmeye başlandı ve 1920-1921 yıllarında yüksek gerilime ulaşan devlet destekli bir terör uygulandı.