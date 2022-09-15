Namussuz siyaset! Kılıçdaroğlu iktidar hayali kurup kara çaldığı konut projesine çökmeye yeltendi: Kirli algısı rakamlarla çürütüldü

Yalan, manipülasyon ve kara propagada ile toplumu yanlış yönlendirmeye huy edinen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hedef aldı.
Sosyal medyayı kirli algılarını yaymak için kullanan Kılıçdaroğlu, yine bir klavye operasyonu için Twitter'ın başına geçti.
İKTİDAR HAYALİ KURUP KARA ÇALDIĞI PROJEYE ÇÖKMEYE YELTENDİ
Milyonlarca dar gelirliye ev umudu olacak projeye kara çalan CHP Genel Başkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak projenin hiç bitmeyeceğini öne sürdü.
İktidar hayalleri kurup, asırlık projeye ahlaksızca çökmeye yeltenen Kılıçdaroğlu, "Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!" şeklinde ahlaksız ifadeler kullandı.
NAMUSSUZ SİYASET GÖZLER ÖNÜNDE
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala siyasi alan kazanmak uğruna AK Parti hükümetinin hayata geçirdiği projelere sahiplenen zihniyetin, şimdi de TOKİ projesini karalayıp iktidar oldukları vakit kendilerinin tamamlayacaklarını söylemesi tepkileri de beraberinde getirdi.
Bu ülke için kayda değer proje ve icraatı olmayan CHP ve lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayasızca lekelemesi sergilenen namussuz siyaseti bir kez daha gözler önüne serdi.