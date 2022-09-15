Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.09.2022 22:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2022 22:36
    ABONE OL

    Namussuz siyaset! Kılıçdaroğlu iktidar hayali kurup kara çaldığı konut projesine çökmeye yeltendi: Kirli algısı rakamlarla çürütüldü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dar gelirli vatandaşları ucuz fiyata konut, iş yeri ve arsa sahibi yapacak cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini karalamaya yeltendi. Yine bir klavye operasyonu ile Twitter'ın başına geçen Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak projenin hiç bitmeyeceğini öne sürdü. CHP Genel Başkanı'nın ahlaksız manipülasyonu ise verilerle çürütüldü. TOKİ, AK Parti döneminde 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaparak dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali kurup, çamur attığı projeyi sahiplenmesi de namussuz siyaseti gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan namussuz siyaset!

    Yalan, manipülasyon ve kara propagada ile toplumu yanlış yönlendirmeye huy edinen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hedef aldı.

    Sosyal medyayı kirli algılarını yaymak için kullanan Kılıçdaroğlu, yine bir klavye operasyonu için Twitter'ın başına geçti.




    İKTİDAR HAYALİ KURUP KARA ÇALDIĞI PROJEYE ÇÖKMEYE YELTENDİ
    Milyonlarca dar gelirliye ev umudu olacak projeye kara çalan CHP Genel Başkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak projenin hiç bitmeyeceğini öne sürdü.

    İktidar hayalleri kurup, asırlık projeye ahlaksızca çökmeye yeltenen Kılıçdaroğlu, "Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!" şeklinde ahlaksız ifadeler kullandı.



    NAMUSSUZ SİYASET GÖZLER ÖNÜNDE
    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala siyasi alan kazanmak uğruna AK Parti hükümetinin hayata geçirdiği projelere sahiplenen zihniyetin, şimdi de TOKİ projesini karalayıp iktidar oldukları vakit kendilerinin tamamlayacaklarını söylemesi tepkileri de beraberinde getirdi.

    Bu ülke için kayda değer proje ve icraatı olmayan CHP ve lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayasızca lekelemesi sergilenen namussuz siyaseti bir kez daha gözler önüne serdi.



        20 YILDA 1 MİLYON 170 BİN KONUT, 1395 OKUL, 20 ÜNİVERSİTE, 997 SPOR SALONU, 269 HASTANE, 922 CAMİ VE NİCELERİ...
        Hizmet hırsız, siyaset arsızı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı TOKİ, bugüne kadar saymakla bitmeyen projeleri tamamlayarak vatandaşların konut sahibi olmalarına olanak sağladı.

        TOKİ, AK Parti döneminde 20 yılda Türkiye'nin dönüşümüne en çok katkı sağlayan kurumların başında geldi. 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaparak hem deprem tehlikesine karşı büyük bir güven sağlayan TOKİ hem de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptı. TOKİ ayrıca 1395 okul, 20 üniversite, 997 spor salonu, 44 kütüphane, 215 yurt/pansiyon, 340 kamu hizmet binası, 269 hastane, 99 sağlık ocağı, 1485 ticaret merkezi, 922 cami, 20 stadyum yaptı.



        İllere göre konut sayıları şöyle:
        Ankara: 98 bin 280
        İstanbul: 90 bin 717
        Adana: 34 bin 756
        Elazığ: 34 bin 224
        Konya: 29 bin 548
        Gaziantep: 27 bin 156
        Van: 26 bin 733
        İzmir: 24 bin 992
        Bursa: 24 bin 887
        Kayseri: 21 bin 80
        Diyarbakır: 20 bin 512

        Mayıs 2022 itibariyle kentsel yenileme projeleri kapsamında yapımı gerçekleştirilen konut sayısı ise 182 bin 417'ye ulaştı.

        SOSYAL KONUT PROJESİNİN MİMARI BAŞKAN ERDOĞAN
        Sosyal konut projesinin mimarının Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade ediliyor. Erdoğan, 27 Mart 1994 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olduktan hemen sonra harekete geçmiş ve İBB iştiraki KİPTAŞ üzerinden dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmıştı.


            CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği parti mensupları, AK Parti hükümeti tarafından hayata geçirilen dünya tarafından gıptayla izlenen birçok projeye de karşı çıkmıştı.

            DESTAN YAZAN ŞEHİR HASTANELERİNE KARŞI ÇIKTILAR: "NE GEREK VAR?"
            Yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı şehir hastaneleri, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde adeta destan yazdı. Devasa hastaneler, koronovirüs salgını sırasında Türkiye'nin sağlık sisteminin güvencesi haline geldi.


            İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir hastanelerine yönelik sözlerinden bazıları:

            * 21 Eylül 2017 Kemal Kılıçdaroğlu, "Hastane yapıyorsun. Yüksek maliyetler var. Üç yılda çıkarıyorsun maliyeti, sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız" dedi.

            * 16 Temmuz 2019 Kemal Kılıçdaroğlu: "Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Hadi sen oy verdin, torunlarına bu yükü getiriyorsun. Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun? Bunun sorulması lazım."

            * 14 Kasım 2019 CHP bir rapor açıklayarak, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etti.

            * 19 Kasım 2019 Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik" ifadelerini kullandı.


            KARALADIKLARI MARMARAY REKORLARA DOYMUYOR
            Kılıçdaroğlu'nun yapımına şiddetle karşı çıktığı Marmaray'ın her sene artan yolcu sayısı rekor kırmaya devam ediyor.

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray'ın bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekorunu tazelediğini bildirdi. Açıldığı günden bu yana Marmaray'da 700 milyondan fazla yolcu seyahat etti.

                TAKOZ SİYASETİNDEN ÇÖKME SİYASETİNE...
                2023 seçimlerine giderayak daldan dala atlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, takoz olduğu hükümetin icraatlerine çökmekten de geri durmuyor.

                Algı operasyonlarıyla toplumu manipüle eden Kılıçdaroğlu, CHP söyledi hükümet yaptı algısına sığınıp ahlaksız bir siyaset yürütüyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                LGBT sapkınlığına geçit yok! RTÜK’ten kamu spotu
                Haberler Güncel Namussuz siyaset! Kılıçdaroğlu iktidar hayali kurup kara çaldığı konut projesine çökmeye yeltendi: Kirli algısı rakamlarla çürütüldü
                    SON DAKİKA