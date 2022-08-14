İlkini 1994'te yapmıştı! Sosyal konut projesinin mimarı Başkan Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini Eylül ayında açıklayacak. 400 bin konutun yapılacağı projede, dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olacak.
Sosyal konut projesinin mimarının Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade ediliyor. Erdoğan, 27 Mart 1994 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olduktan hemen sonra harekete geçmiş ve İBB iştiraki KİPTAŞ üzerinden dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmıştı.
Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Başkanlığı (İBB) döneminde yaptırılan sosyal konut projelerinden ev sahibi olan vatandaşlar SABAH'a konuştu.
"ERDOĞAN ŞİMDİ DAHA GÜZEL KONUT YAPACAK"
Hasan Hacısalihoğlu: "Oturduğum Başakşehir 1. Etap 1. Sitesi bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapıldı ve açıldı. Ben 17 senedir burada oturuyorum. Babam almıştı. 81 konutlu 3 bin daireli, 16 bini nüfuslu bir site burası. İçerisinde cami, alış veriş merkezi, okul ve sağlık ocağı olan bir yaşam kompleksi. Bütün bu olanaklar Erdoğan döneminde yapıldı. Bugün gelinen noktada Erdoğan yeni bir sosyal konut projesi başlattı. Bu proje halka ciddi bir heyecan ve umut oluşturdu. Çünkü milletimiz biliyor ki, Erdoğan söz verdiyse mutlaka yapar. Şimdiden kira fiyatları düşme eğilimine girdi. Konut satışları nispeten ucuzladı. İBB Başkanı iken böyle konutlar yapan Erdoğan şimdi daha iyisini yapacaktır."
"BURASI İLK UYDU KENT, İLK SOSYAL KONUT PROJESİ"
Nusret Tezcan: "22 yıldır bu sitede oturuyorum. Erdoğan 1994'teyken İBB Başkanı oldu. 1995'te de 1. Etap Başakşehir Konutları'nın temelini attı. Burası ilk uydu kent, ilk sosyal konut projesi. Başakşehir ilçesinin adı da buradan geliyor. İlk zamanlarda insanlar bu projenin başarılamayacağını zannetmişler. 11 ya da 12 ay içerisinde üç bin konutu teslim etti. Alt gelir grubuna yönelik yapılmıştı ve uygun ödeme koşulları vardı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni açıklayacağı sosyal konut projelerini de yapacağına yürekten inanıyorum. Erdoğan başaracaktır."