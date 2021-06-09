Türkiye'ye çağ atlatan projelere karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2009'da 'yap-işlet-devret' modeline methiyeler dizmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 Türkiye yerel seçimlerinde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu.
O dönem vaat ettiği projeleri yap-işlet-devret modelini kullanarak yapacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu modele övgüler dizmesi dikkatlerden kaçmadı.
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE ÖVGÜLER DİZDİ!
2009 yılında yaptığı konuşmada İstanbul'un metro sorununu 8 yıl gibi bir sürede çözeceğini iddia eden Bay Kemal, "Altyapı yatırımları için hiçbir zaman merkezi hükümetten yardım almaya gerek yok. Ortak aklı egemen kılacaksınız. Bana merkezi hükümet yardım ederse, örneğin Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına sağlanan vergi ayrıcalıkları bana sağlansın ben İstanbul'un metro sorununu 8 yılda çözerim. Yap-İşlet-Devret modeli son derece basit, belli garatiler vereceksiniz uluslararası ihaleye çıkacaksınız gelip bunu Türkiye'de yapacaklar" ifadelerini kullanmıştı.
TUTARSIZ BAY KEMAL
CHP Genel Başkanı'nın yap-işlet-devret modeline ilişkin 2009 yılındaki görüşleri ile günümüzdeki görüşleri arasındaki derin tutarsızlık bir kez daha gözler önüne serildi.
Kılıçdaroğlu, kaset kumpası ile partisinin Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri, AK Parti hükümeti döneminde yapılan, 3. Köprü, İstanbul Havalimanı, duble yollar, Avrasya Tüneli, Şehir Hastaneleri gibi Türkiye'nin vizyon projelerine karşı çıktı. Hükümeti ve yatırımcıları tehdit etmekten geri kalmadı.