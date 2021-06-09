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    Türkiye'ye çağ atlatan projelere karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2009'da 'yap-işlet-devret' modeline methiyeler dizmiş

    Türkiye'ye çağ atlatacak projelere karşı çıkan ve yap-işlet-devret modelini her fırsatta karalayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında bu modeli savunarak övgüler dizdiği ortaya çıktı. 2009 yılında yap-işlet-devreti savunup, 2020 yılında bu projeler üzerinden Türkiye'ye yatırım yapacak firmaları ve ülkeleri tehdit ederek 'takoz' siyaseti örneği gösteren Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu ikiyüzlüğünü de gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu 'yap-işlet-devret'e methiyeler dizmiş

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 Türkiye yerel seçimlerinde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu.

    O dönem vaat ettiği projeleri yap-işlet-devret modelini kullanarak yapacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu modele övgüler dizmesi dikkatlerden kaçmadı.



    YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE ÖVGÜLER DİZDİ!
    2009 yılında yaptığı konuşmada İstanbul'un metro sorununu 8 yıl gibi bir sürede çözeceğini iddia eden Bay Kemal, "Altyapı yatırımları için hiçbir zaman merkezi hükümetten yardım almaya gerek yok. Ortak aklı egemen kılacaksınız. Bana merkezi hükümet yardım ederse, örneğin Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına sağlanan vergi ayrıcalıkları bana sağlansın ben İstanbul'un metro sorununu 8 yılda çözerim. Yap-İşlet-Devret modeli son derece basit, belli garatiler vereceksiniz uluslararası ihaleye çıkacaksınız gelip bunu Türkiye'de yapacaklar" ifadelerini kullanmıştı.




    TUTARSIZ BAY KEMAL
    CHP Genel Başkanı'nın yap-işlet-devret modeline ilişkin 2009 yılındaki görüşleri ile günümüzdeki görüşleri arasındaki derin tutarsızlık bir kez daha gözler önüne serildi.

    Kılıçdaroğlu, kaset kumpası ile partisinin Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri, AK Parti hükümeti döneminde yapılan, 3. Köprü, İstanbul Havalimanı, duble yollar, Avrasya Tüneli, Şehir Hastaneleri gibi Türkiye'nin vizyon projelerine karşı çıktı. Hükümeti ve yatırımcıları tehdit etmekten geri kalmadı.



        FİRMALARI TEHDİT ETTİ: PARALARINI ÖDEMEYECEĞİZ
        12 yıl önce yaptığı bir konuşmada yap-işlet-devret modelinin faydalarını anlatıp savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bu modelle yapılan projelere karşı çıkıyor ve durduracağını açıklıyor.



        Son olarak Kanal İstanbul Projesi'ni hedef alan Kılıçdaroğlu, projeye yatırım yapacak uluslararası firmaları tehdit etti.


        Bey Kemal, "İster ihale etsinler (Kanal İstanbul), ister etmesinler, kime verirlerse versinler, iktidar olduğumuzda ihaleye giren yabancı bir ülke olursa o ülke ile aramıza mesafe koyacağız. Bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse o da görür. Bu kadar açık ve net söylüyorum!" ifadelerini kullandı.



            ŞEHİR HASTANELERİ DESTAN YAZDI
            Yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı şehir hastaneleri, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde adeta destan yazdı. Devasa hastaneler, koronovirüs salgını sırasında Türkiye'nin sağlık sisteminin güvencesi haline geldi.

            İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir hastanelerine yönelik sözlerinden bazıları:

            * 21 Eylül 2017 Kemal Kılıçdaroğlu, "Hastane yapıyorsun. Yüksek maliyetler var. Üç yılda çıkarıyorsun maliyeti, sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız" dedi.

            * 16 Temmuz 2019 Kemal Kılıçdaroğlu: "Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Hadi sen oy verdin, torunlarına bu yükü getiriyorsun. Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun? Bunun sorulması lazım."

            * 14 Kasım 2019 CHP bir rapor açıklayarak, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etti.

            * 19 Kasım 2019 Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik" dedi.



                İSTANBUL HAVALİMANI DESTAN YAZDI
                Yine yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve Kılıçdaroğlu ile CHP'lilerin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı, kullanıma açıldığı tarihten bu yana sefer rekorları kırarak uçuş ve yolcu sayılarında Avrupa'nın zirvesine oturdu.

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