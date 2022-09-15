Başkan Erdoğan'ın salı günü açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvurular 48 saat dolmadan 1,5 milyonu aştı. Vatandaşlar projeye büyük ilgi gösterirken bankalara akın etti. Ev sahibi olma hayalini kuran dar gelirliler, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken; Türkiye için herhangi bir projesi olmayan nuhalefet ise projeye karşı çıktı.

Milyonlarca kişiye ev umudu olan proje CHP'nin canını sıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı ve projeye tepki gösterdi. TOKİ'nin bugüne kadar yaptığı 1 milyon konutu görmezden gelerek projenin hiç bitmeyeceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje" ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri...