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    • Güncel
    • 15.09.2022 21:56
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    • 15.09.2022 21:56
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    Ekrem İmamoğlu kendisine muhalif CHP’li meclis üyelerinin ihracını istiyor! Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na uyarı!

    Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında, Ekrem İmamoğlu’nun bir otel arazisini satmak istediğini ve buna itiraz eden CHP’li meclis üyelerinin de ihraç ettirmek için uğraştığını söyledi. Yarkadaş ayrıca Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu bu konuda uyaracağını da belirtti.

    Otel tartışması CHP’yi karıştırdı

    CHP'li belediyelerden ihale alan İYİ Partilileri ifşa eden eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



    Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otel arsasını satmak istediğini ancak CHP'li 2 meclis üyesinin buna itiraz ettiğini söyledi.



    Yarkadaş, İmamoğlu'nun da kendisine itiraz eden CHP'li meclis üyelerini ihraç ettirmeye çalıştığını açıkladı.



    Yarkadaş ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da otel arsasının satışına karşı olduğunu ve bununla ilgili İmamoğlu'na uyarıda bulunacağını belirtti.



        Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde;
        "CHP'nin 2 meclis üyesi, Mayıs ayının sonunda İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne bu satışın iptali için bir dilekçe ile dava açtılar. Ekrem bey de bu 2 meclis üyesinin ısrarla ihraç edilmesini istiyor. Meclis üyeleri de diyor ki "Biz buraya Kadir Topbaş döneminde de itiraz ettik. Koşullar aynı biz şimdi neye dayanarak buna evet diyeceğiz." İlkesel bir tutumları var.



        KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA UYARI
        "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu otelin satışına karşı olduğunun ve bununla ilgili Ekrem İmamoğlu'na bir uyarıda bulunacağını öğrendim. Bu otelin satışından vazgeçin diye."



        "EKREM ANTİDEMOKRATİK BİR TUTUM İÇİNE GİRİYOR"
        "Antidemokratik bir tutum içine giriyor ne yazık ki Ekrem başkan. Meclis üyeleri de geçen gün Ekrem beyin kendilerini ihraç ettirmesi üzerine de CHP'nin meclis üyelerinin bulunduğu bir WhatsApp grubuna uzun bir mektup yazmışlar."


            CHP'DE FARKLI DÜŞÜNENLERİN SESLERİ KISILIYOR
            "O mektupta da 'farklı düşünen insanların seslerinin kısılmasına tahammül edemeyeceğiz biz her zaman bu düşüncelerimizi savunacağız' dediler."

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            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu kendisine muhalif CHP’li meclis üyelerinin ihracını istiyor! Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na uyarı!
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