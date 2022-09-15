Ekrem İmamoğlu kendisine muhalif CHP’li meclis üyelerinin ihracını istiyor! Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na uyarı!





Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde;

"CHP'nin 2 meclis üyesi, Mayıs ayının sonunda İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne bu satışın iptali için bir dilekçe ile dava açtılar. Ekrem bey de bu 2 meclis üyesinin ısrarla ihraç edilmesini istiyor. Meclis üyeleri de diyor ki "Biz buraya Kadir Topbaş döneminde de itiraz ettik. Koşullar aynı biz şimdi neye dayanarak buna evet diyeceğiz." İlkesel bir tutumları var.