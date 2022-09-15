Ekrem İmamoğlu kendisine muhalif CHP’li meclis üyelerinin ihracını istiyor! Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na uyarı!

CHP'li belediyelerden ihale alan İYİ Partilileri ifşa eden eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otel arsasını satmak istediğini ancak CHP'li 2 meclis üyesinin buna itiraz ettiğini söyledi.
Yarkadaş, İmamoğlu'nun da kendisine itiraz eden CHP'li meclis üyelerini ihraç ettirmeye çalıştığını açıkladı.
Yarkadaş ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da otel arsasının satışına karşı olduğunu ve bununla ilgili İmamoğlu'na uyarıda bulunacağını belirtti.