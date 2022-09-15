Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Özbekistan'da diplomasi trafiği! Putin ve diğer devlet liderleriyle buluştu





EBEDİ ŞEHİR KOMPLEKSİ'Nİ ZİYARET VE LİDERLERLE BULUŞMA

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'da Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti.



Başkan Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Putin ve diğer devlet liderleri ile sohbet etti.