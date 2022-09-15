Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Özbekistan'da diplomasi trafiği! Putin ve diğer devlet liderleriyle buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'daki temaslarını sürdürüyor.
Yarın başlayacak zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu liderler ile bir araya gelerek Semerkant Kongre Merkezi'ndeki ağaç dikme törenine katıldı.
Başkan Erdoğan'ın, yarın Zirve Oturumuna hitap etmesi ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.
EBEDİ ŞEHİR KOMPLEKSİ'Nİ ZİYARET VE LİDERLERLE BULUŞMA
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'da Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti.
Başkan Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Putin ve diğer devlet liderleri ile sohbet etti.
(Başkan Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile komplekste incelemelerde bulundu.)