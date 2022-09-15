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    • 15.09.2022 22:03
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    • 15.09.2022 22:27
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Özbekistan'da diplomasi trafiği! Putin ve diğer devlet liderleriyle buluştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan Semerkant’ta liderler ile ağaç dikme törenine katıldı. Erdoğan daha sonra Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti. Burada ikili temaslarda bulunan Başkan Erdoğan,Rusya Devlet Başkanı Putin ve diğer devlet liderleri ile sohbet etti.

    Erdoğan, Putin ve diğer liderlerle buluştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'daki temaslarını sürdürüyor.

    Yarın başlayacak zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu liderler ile bir araya gelerek Semerkant Kongre Merkezi'ndeki ağaç dikme törenine katıldı.

    Başkan Erdoğan'ın, yarın Zirve Oturumuna hitap etmesi ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.



    EBEDİ ŞEHİR KOMPLEKSİ'Nİ ZİYARET VE LİDERLERLE BULUŞMA
    Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'da Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti.

    Başkan Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Putin ve diğer devlet liderleri ile sohbet etti.



    (Başkan Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile komplekste incelemelerde bulundu.)

        Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

        Başkan Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabul basına kapalı gerçekleşti.



        ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerine de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

        Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.



        AĞAÇ DİKME TÖRENİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta liderlerle birlikte ağaç dikim törenine katıldı.

        NEW YORK'A HAREKET EDECEK
        Ayrıca Başkan Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin ardından New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) hareket etmesi planlanıyor.
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