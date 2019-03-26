Kılıçdaroğlu'nun görmek istemediği dev eserler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Hükümeti'ne yönelik "17 yıl ülkeyi yönettiniz, ne yaptınız ?" diyerek son 17 yılda yapılan hizmetleri görmezden geldi. Oysa ki ulaşımdan sağlığa, eğitimden spora, tarımdan turizme kadar her alanda dev hizmetler yapıldı. Daha önce hayal olan projeler gerçeğe döndü. Terörden dolayı yıllarca yatırımın yapılamadığı Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti Hükümeti, PKK'ya rağmen büyük yatırım hamlesi başlattı. Bölgede, her kente üniversite, havaalanı ve dev modern şehir hastaneleri yapıldı. Duble yollar, köprüler, tünellerin yanı sıra, şehirlerin alt yapıları yenilendi. İşte Kılıçdaroğlu'nun göremediği, Edirne'den Kars'a 17 yılda hayalden gerçeğe dönen dev hizmetler:
ASYA VE AVRUPA ARASI YENİ TİCARET KÖPRÜSÜ: YAVUZ SULTAN SELİM
İstanbul trafiğinde yük araçları ve şehirler arası geçişin azaltılması amacıyla, 2013'te temeli atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, özel teşebbüsün imkanlarıyla yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. 3 yıl içinde çevre yolları ve bağlantılarıyla birlikte yapımı tamamlanan köprü, Eyüp Odayeri-Sancaktepe Paşaköy arasındaki 115 km'lik bölümüyle 2016'da hizmete açıldı. 59 metrelik genişliğiyle dünyanın en geniş asma köprüsü olarak gösterilen köprü, 1408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü ve 322 metreyi aşan yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kuleye sahip asma köprüsü özelliklerini de barındırıyor. Köprü, tren yolunun da tamamlanmasıyla birlikte Asya-Avrupa kıtalarının ticari bağlantısını da sağlayacak.
OVİT'TE 138 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU
Türkiye'nin 138 yıllık hayali Ovit Tüneli, ilk olarak 1880'de Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Projeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayata geçirdi. 13 Mayıs 2012'de temeli atıldı. 22 Kasım 2017'de tek tüpten ulaşıma açıldı. 412 milyon 366 bin liraya mal olan tünelle Rize-Erzurum arasında 12 ay ulaşım sağlandı, yol 4.4 kilometre kısaldı. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak kayda geçti. AK Parti iktidarı öncesi 400 yataklı araştırma hastanesinin yapımına başlanmış, Karadeniz Otoyolu'nun yüzde 25'i yapılmıştı. Bunlar 2 yılda tamamlandı. 2006'da Rize doğalgaza kavuştu.
KITALARI DENİZİN ALTINDAN BİRLEŞTİRDİ: MARMARAY
Türkiye'nin en büyük ulaşım projelerinden biri olan Marmaray, İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Avrupa ile Asya'yı birleştirdi. 1860'lardan beri projesi hayal edilen, 1979'da yapımı konuşulan projenin, AK Parti iktidarında temeli atılarak yapımına başlandı. 2004'te temeli atılan Marmaray, 29 Ekim 2013'te ilk yolculu seferine çıktı. Marmaray'ın devamı olarak yapımı süren Gebze-Halkalı banliyö hattı da iki hafta önce, 12 Mart'ta hizmete alındı. Günde 1 milyon 700 bin yolcu kapasiteli tren hattıyla, Gebze-Halkalı arasında 185 dakika süren yolculuk 115 dakikaya indi. 20 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli de Asya ve Avrupa'yı denizin altından karayoluyla birbirine bağladı. Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı ise Cumhuriyet'in şanına yakışan bir eser olarak 29 Ekim 2018'de hizmete girdi
NİSSİBİ: GÜNEYDOĞU'NUN BOĞAZ KÖPRÜSÜ
1992'de Atatürk Barajı'nda su tutulmasıyla Adıyaman-Şanlıurfa- Diyarbakır'ı birbirine bağlayan yol ve köprü su altında kaldı. Ulaşım yıllarca feribotlarla sağlandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin en uzun 3'üncü asma köprüsü Nissibi yapıldı. Köprü Şanlıurfa ve Adıyaman'ın yanı sıra doğu ile batıyı birbirine bağladı.
BAŞKENT'E AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HASTANESİ
Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek parçada yapılan ilk hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi'nin temelleri 2015'te atıldı. Açıldığı şubat ayından bu yana günlük 30 bin hasta kabul edildi. Tam kapasite çalıştığında bu sayı 100 bine çıkacak. Toplam 1 milyon 312 bin 349 metrekare kapalı alana kurulan hastane; genel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji, yüksek güvenlikli adli psikiyatri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinden oluşuyor. 3 bin 804 yatak, 735 poliklinik, 128 ameliyathane, 224 yataklı acil servis bulunuyor.
TERÖRE RAĞMEN YATIRIM HIZ KESMEDİ
Diyarbakır'da teröre rağmen pek çok proje hayata geçirildi. AK Parti döneminde 5 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı terminal binası yapıldı. Çevre yolunun ilk etabı tamamlandı. Türkiye'nin en büyük arazisine sahip Diyarbakır Hipodromu yapıldı. Avrupa standartlarına uygun 33 bin kişilik stadyum yapılırken, Diyarbakır-Mardin, DiyarbakırŞanlıurfa duble yolu tamamlandı. 7 köprülü kavşak yapıldı. Yeni Eğitim ve Araştırma ile Diş Hastanesi yapıldı. Sur İçkale turizme kazandırıldı. Diyarbakır Sur, Cizre, Nusaybin, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın hendekleri ve bomba tuzakları nedeniyle yıkılan, ev, iş yeri, tarihi eser ve camilerin yerine yenileri yapıldı. PKK'nın yıktıkları yeniden inşa edildi.
SABAH
ASYA VE AVRUPA ARASI YENİ TİCARET KÖPRÜSÜ: YAVUZ SULTAN SELİM
İstanbul trafiğinde yük araçları ve şehirler arası geçişin azaltılması amacıyla, 2013'te temeli atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, özel teşebbüsün imkanlarıyla yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. 3 yıl içinde çevre yolları ve bağlantılarıyla birlikte yapımı tamamlanan köprü, Eyüp Odayeri-Sancaktepe Paşaköy arasındaki 115 km'lik bölümüyle 2016'da hizmete açıldı. 59 metrelik genişliğiyle dünyanın en geniş asma köprüsü olarak gösterilen köprü, 1408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü ve 322 metreyi aşan yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kuleye sahip asma köprüsü özelliklerini de barındırıyor. Köprü, tren yolunun da tamamlanmasıyla birlikte Asya-Avrupa kıtalarının ticari bağlantısını da sağlayacak.
OVİT'TE 138 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU
Türkiye'nin 138 yıllık hayali Ovit Tüneli, ilk olarak 1880'de Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Projeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayata geçirdi. 13 Mayıs 2012'de temeli atıldı. 22 Kasım 2017'de tek tüpten ulaşıma açıldı. 412 milyon 366 bin liraya mal olan tünelle Rize-Erzurum arasında 12 ay ulaşım sağlandı, yol 4.4 kilometre kısaldı. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak kayda geçti. AK Parti iktidarı öncesi 400 yataklı araştırma hastanesinin yapımına başlanmış, Karadeniz Otoyolu'nun yüzde 25'i yapılmıştı. Bunlar 2 yılda tamamlandı. 2006'da Rize doğalgaza kavuştu.
KITALARI DENİZİN ALTINDAN BİRLEŞTİRDİ: MARMARAY
Türkiye'nin en büyük ulaşım projelerinden biri olan Marmaray, İstanbul Boğazı'nın altından geçerek Avrupa ile Asya'yı birleştirdi. 1860'lardan beri projesi hayal edilen, 1979'da yapımı konuşulan projenin, AK Parti iktidarında temeli atılarak yapımına başlandı. 2004'te temeli atılan Marmaray, 29 Ekim 2013'te ilk yolculu seferine çıktı. Marmaray'ın devamı olarak yapımı süren Gebze-Halkalı banliyö hattı da iki hafta önce, 12 Mart'ta hizmete alındı. Günde 1 milyon 700 bin yolcu kapasiteli tren hattıyla, Gebze-Halkalı arasında 185 dakika süren yolculuk 115 dakikaya indi. 20 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli de Asya ve Avrupa'yı denizin altından karayoluyla birbirine bağladı. Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı ise Cumhuriyet'in şanına yakışan bir eser olarak 29 Ekim 2018'de hizmete girdi
NİSSİBİ: GÜNEYDOĞU'NUN BOĞAZ KÖPRÜSÜ
1992'de Atatürk Barajı'nda su tutulmasıyla Adıyaman-Şanlıurfa- Diyarbakır'ı birbirine bağlayan yol ve köprü su altında kaldı. Ulaşım yıllarca feribotlarla sağlandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin en uzun 3'üncü asma köprüsü Nissibi yapıldı. Köprü Şanlıurfa ve Adıyaman'ın yanı sıra doğu ile batıyı birbirine bağladı.
BAŞKENT'E AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HASTANESİ
Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek parçada yapılan ilk hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi'nin temelleri 2015'te atıldı. Açıldığı şubat ayından bu yana günlük 30 bin hasta kabul edildi. Tam kapasite çalıştığında bu sayı 100 bine çıkacak. Toplam 1 milyon 312 bin 349 metrekare kapalı alana kurulan hastane; genel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji, yüksek güvenlikli adli psikiyatri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinden oluşuyor. 3 bin 804 yatak, 735 poliklinik, 128 ameliyathane, 224 yataklı acil servis bulunuyor.
TERÖRE RAĞMEN YATIRIM HIZ KESMEDİ
Diyarbakır'da teröre rağmen pek çok proje hayata geçirildi. AK Parti döneminde 5 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı terminal binası yapıldı. Çevre yolunun ilk etabı tamamlandı. Türkiye'nin en büyük arazisine sahip Diyarbakır Hipodromu yapıldı. Avrupa standartlarına uygun 33 bin kişilik stadyum yapılırken, Diyarbakır-Mardin, DiyarbakırŞanlıurfa duble yolu tamamlandı. 7 köprülü kavşak yapıldı. Yeni Eğitim ve Araştırma ile Diş Hastanesi yapıldı. Sur İçkale turizme kazandırıldı. Diyarbakır Sur, Cizre, Nusaybin, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın hendekleri ve bomba tuzakları nedeniyle yıkılan, ev, iş yeri, tarihi eser ve camilerin yerine yenileri yapıldı. PKK'nın yıktıkları yeniden inşa edildi.
SABAH
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