6'lı masaya FETÖ bombası: Elebaşı Gültekin Uysal’ın evinde mi kaldı?

6+1'li masanın üyelerinden CHP ile İyi Parti arasında başlayan HDP çatlağının ardından siyaset kulislerinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la ilgili FETÖ iddiaları da konuşulmaya başlandı.
Demokrat Partili gençlerin bu iddiaları konuştuğunu belirten Övür, "Onlara göre, Uysal'ın öğrencilik yıllarına uzanan bir ilişkiler ağı var ve 6'lı masada olmasının sırrı da burada yatıyor. Uysal, lisans eğitimini ABD'nin Houston Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yapmış. O yıllarda aynı ağırlıkta mıydı bilmiyorum ama Houston, belki de Pensilvanya'dan sonra FETÖ'nün en güçlü olduğu merkezlerden biri. DP'li gençlerin iddiası şu: FETÖ elebaşı Gülen, ABD'ye gittiğinde Houston'da bir evde kaldı. O ev Uysal'ın evi miydi?" ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ü bugünkü yazısı;
FETÖ ELEBAŞI GÜLTEKİN UYSAL'IN EVİNDE Mİ KALDI?
CHP ile İyi Parti arasında başlayan HDP çatlağı, yeni çatlaklara mı yol açar yoksa liderler bir araya gelip çatlağın üstünü mü örterler henüz belli değil.
Daha önemlisi, yeni çatlaklardan korkuluyor.
Korkuluyor çünkü 6'lı masanın tek çatlak alanı HDP değil. Daha büyük kriz alanları da var. Mesela ABD-Türkiye ilişkileri ve onun bir devamı olarak FETÖ meselesi masanın önünde bir handikap olarak duruyor.
Gerçi bir bütün olarak 6'lı masayı oluşturan partilerin hiçbirinin ABD gibi bir derdi yok. ABD'nin Yunanistan'ı Türkiye'yi tehdit eden üslerle donatması ve Türkiye'ye karşı kışkırtması, 6'lı masanın hiç umurunda değil.
Aralarında memnuniyet duyanlar bile var.