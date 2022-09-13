6'lı masaya FETÖ bombası: Elebaşı Gültekin Uysal’ın evinde mi kaldı?





İşte Övür'ü bugünkü yazısı;



FETÖ ELEBAŞI GÜLTEKİN UYSAL'IN EVİNDE Mİ KALDI?

CHP ile İyi Parti arasında başlayan HDP çatlağı, yeni çatlaklara mı yol açar yoksa liderler bir araya gelip çatlağın üstünü mü örterler henüz belli değil.

Daha önemlisi, yeni çatlaklardan korkuluyor.

Korkuluyor çünkü 6'lı masanın tek çatlak alanı HDP değil. Daha büyük kriz alanları da var. Mesela ABD-Türkiye ilişkileri ve onun bir devamı olarak FETÖ meselesi masanın önünde bir handikap olarak duruyor.

Gerçi bir bütün olarak 6'lı masayı oluşturan partilerin hiçbirinin ABD gibi bir derdi yok. ABD'nin Yunanistan'ı Türkiye'yi tehdit eden üslerle donatması ve Türkiye'ye karşı kışkırtması, 6'lı masanın hiç umurunda değil.

Aralarında memnuniyet duyanlar bile var.