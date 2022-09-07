CHP'nin medya tetikçileri HDP'ye Bakanlığı meşrulaştırdı! Cuntacı piyonu Ertuğrul Özkök ve magazin bozması gündemci Cengiz devrede

Türkiye, 2023 seçimlerine gider ayak 6 benzemezi bir araya geldiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masanın türlü entrika ve kirli oyunlarına şahit oluyor.
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masa, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı ile farklı bir ivme kazandı.
Tekin şu ifadeleri kullandı;
"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir
"HDP İLE İŞ TUTARIZ AMA AYNI MASAYA OTURMAYIZ" TİYATROSU
Gürsel Tekin'in HDP'ye Bakanlık vaadi sonrası İYİ Partililer, "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunu sahneledi.
AKŞENER'DEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA
Meral Akşener, 'HDP'ye Bakanlık' polemiği ile ilgili akla ziyan açıklamalarda bulundu.
Daha önceden HDP ile saman altından su yürütürmüşcesine giriştikleri kirli ittifakı görmezden gelen Akşener, "Cumhur İttifakı ve bileşenleri bizi HDP ile terbiye etmeye çalışıyor" deyip CHP ile yaşadıkları krizi gölgelemeye çalıştı.