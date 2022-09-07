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    • 08.09.2022 01:29
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    • 08.09.2022 01:54
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    CHP'nin medya tetikçileri HDP'ye Bakanlığı meşrulaştırdı! Cuntacı piyonu Ertuğrul Özkök ve magazin bozması gündemci Cengiz devrede

    Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verilebilir" şeklindeki çıkışının etkileri sürüyor. İYİ Parti ile yaşanan göstermelik kriz sonrası CHP'ye yakın medyatik isimler HDP'ye bakanlık verilmesini meşrulaştırmak için kolları sıvadı. 28 Şubat'ta attığı skandal manşetlerle cuntacıların tetikçi piyonu olarak bilinen Ertuğrul Özkök, "Bu ülkede ‘Bir HDP’li bakan olur’ cümlesine ‘Hayır olmaz’ diyorsanız bir anayasa suçu işliyorsunuz demektir. Bana sorarlarsa ben olabilir derim" dedi. Özkök ve yanındaki magazinden bozma gündemci Cengiz Semercioğlu, 6-8 Ekim olaylarının faili, terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a da 'özgürlük' isteyip, hapiste olmasını 'Türkiye'nin ayıbı' olarak niteleyerek hadsizlikte zirve yaptı!

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP tetikçileri HDP’ye Bakanlığı meşrulaştırdı

    Türkiye, 2023 seçimlerine gider ayak 6 benzemezi bir araya geldiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masanın türlü entrika ve kirli oyunlarına şahit oluyor.

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masa, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı ile farklı bir ivme kazandı.



    Tekin şu ifadeleri kullandı;

    "Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir

    CHP yandaşı gazeteci Ertuğrul Özkök'ten hadsiz açıklamalar



    "HDP İLE İŞ TUTARIZ AMA AYNI MASAYA OTURMAYIZ" TİYATROSU
    Gürsel Tekin'in HDP'ye Bakanlık vaadi sonrası İYİ Partililer, "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunu sahneledi.



    AKŞENER'DEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA
    Meral Akşener, 'HDP'ye Bakanlık' polemiği ile ilgili akla ziyan açıklamalarda bulundu.

    Daha önceden HDP ile saman altından su yürütürmüşcesine giriştikleri kirli ittifakı görmezden gelen Akşener, "Cumhur İttifakı ve bileşenleri bizi HDP ile terbiye etmeye çalışıyor" deyip CHP ile yaşadıkları krizi gölgelemeye çalıştı.

        CHP'NİN MEDYA TETİKÇİLERİ HDP'YE BAKANLIĞIN ZEMİNİNİ HAZIRLIYOR
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'ye yakın medyatik isimler HDP'ye Bakanlık söyleminin zeminini hazırlamaya başladı.

        CHP yandaşı gazeteci Ertuğrul Özkök'ten hadsiz açıklamalar



        28 Şubat'ta attığı skandal manşetlerle cuntacıların tetikçi piyonu olarak bilinen Ertuğrul Özkök, "Bu ülkede 'Bir HDP'li bakan olur' cümlesine 'Hayır olmaz' diyorsanız bir anayasa suçu işliyorsunuz demektir. Bu ülkede cebinde TC kimlik numarası olan, o partiye oy veren insanlar var. Buna 'Olmaz' demek bir gerçeğe 'Hayır yok' demektir. (HDP'ye Bakanlık verilmesi) Bana da sorarlarsa ben de olabilir derim. Başka ne denir ki?" şeklinde konuştu.



        HADSİZ SÖZLER: "DEMİRTAŞ'IN HAPİSTE OLMASI TÜRKİYE'NİN AYIBI"
        Sözlerin devamında vites yükselten tetikçi Ertuğrul Özkök ve magazinden bozma gündemci Cengiz Semercioğlu, 6-8 Ekim olaylarının faili, terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a da 'özgürlük' istedi.

        Özkök, "Selahattin Demirtaş niye hapiste? O da Türkiye'nin ayrı bir meselesi. Hapiste olmaması gerekir. Bu da Türkiye'nin ayıbıdır Demirtaş'ın şu anda cezaevinde olması" ifadelerini kullanarak skandalda zirve yaptı.



        MAGAZİNDEN BOZMA GÜNDEMCİ DE DEMİRTAŞ VE KAVALA İÇİN YIRTINDI!
        Bir dönemin magazincisi şimdilerin 'usta toplum bilimcisi!' Cengiz Semercioğlu da Özkök'e destek vererek Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın hapiste olmaması gerektiğini iddia etti.
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        Haberler Güncel CHP'nin medya tetikçileri HDP'ye Bakanlığı meşrulaştırdı! Cuntacı piyonu Ertuğrul Özkök ve magazin bozması gündemci Cengiz devrede
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