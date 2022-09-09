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    • Güncel
    • 09.09.2022 18:34
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    • 09.09.2022 18:43
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    CHP'deki yozlaşmanın itirafı! Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu bombaladı, parti içindeki yolsuzluklar ortaya çıkmasın diye ön aldı: Uğurlar ola

    Türkiye adım adım seçim atmosferine yaklaşırken kifayetsiz siyaset mühendisleri türlü entrikalardan vazgeçmiyor. 6+1+1'lik masada henüz bir aday ismi çıkmazken, Kılıçdaroğlu her seferinde veto yiyor, Meral Akşener'in eliyle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın zemini hazırlanıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir klavye operayonuna soyunarak Twitter'ın başına geçti. Kılıçdaroğlu, CHP'deki yozlaşmayı gözler önüne seren, alt metninde Ekrem İmamoğlu'na bolca gönderme olan bir tweet silsilesi paylaştı. "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" sözlerinin muhatabının kendi yol arkadaşları olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkanı'nın paylaşımında yer alan "Gidenlere uğurlar ola" sözleri ise parti kuracağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'na tepki olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’deki yozlaşmanın itirafı!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Türkiye, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın türlü entrika ve kirli oyunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday ben olacağım sinyali verse de bu durum İYİ Parti ve diğer ortaklar tarafından pek de olumlu karşılanmıyor.



    Meral Akşener, 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler arasında mekik dokuyor, bir Yavaş'la bir Mansur'la görüşüyor.

    Hatırlanacağı üzere İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın adını ortaya atmıştı.

    İYİ Parti kulislerinde Mansur Yavaş ismi yankılanırken Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

    İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane binasında Akşener'i kırmızı halılar ve tören mangasıyla karşıladı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak "adeta beni aday yap" mesajı verdi.



        KILIÇDAROĞLU'NDAN KLAVYE OPERASYONU
        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir klavye operayonuna soyunarak Twitter'ın başına geçti.

        Kılıçdaroğlu, CHP'deki yozlaşmayı gözler önüne seren, alt metninde Ekrem İmamoğlu'na bolca gönderme olan bir tweet silsilesi paylaştı.

        "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" sözlerinin muhatabının kendi yol arkadaşları olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkanı'nın paylaşımında yer alan "Gidenlere uğurlar ola" sözleri parti kuracağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'na tepki olarak yorumlandı.


        KULİSLERDE "İMAMOĞLU YENİ PARTİ KURACAK" İDDİASI
        Adaylık yolunda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürekli veto yiyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 emelleri için her yolu zorlayacak gibi görünüyor.

        Bu doğrultuda İmamoğlu'nun CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, partinin adının hazır bile olduğu söyledi.



        Övür şunları söyledi;

        ADI EKİM PARTİSİ
        İlk bakışta bu kulis haberi tebessüm ettirebilir ama "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye de bir atasözümüz var. Yabana atmamak gerekiyor. Kulislerde henüz fısıltı biçiminde, İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir siyasi strateji oluşturdukları ve adını EKİM koydukları bir partiyle siyasi yolculuğa çıkacakları konuşuluyor. Kibir konusunda ekibi de İmamoğlu'ndan geri kalmış değil. Baksanıza partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor: "EK-İM"



            KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİN MUHATAPLARI GÜN GİBİ ORTADA
            CHP - İYİ Parti savaşı, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş arasında mekik dokuması, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için daldan dala atlaması gibi olaylar dikkatlice analiz edildiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin, Gidenlere uğurlar ola" sözlerinin muhatabı gün gibi ortaya çıkıyor.

            Öte yandan söz konusu tweetlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sermayedarların birtakım medya üzerinden, bazı CHP kurmaylarla görüştüğüne dair haberler yayacağına ilişkin bilgi aldığını iddia ederek "Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam" şeklinde konuştu.



            YOLSUZLUĞA GÖZ YUMUYOR, ORTAYA ÇIKICA DA "BEN ŞUTLADIM" ALGISINA SIĞINIYOR
            CHP Genel Başkanı'nın yaprığı zamanlaması manidar klavye efeliği, yolsuzlukları ortaya çıkacak olan CHP'liler için ön alma operasyonu olarak da yorumlandı. Yolsuzluğa göz yuman Kılıçdaroğlu'nun CHP'lilerin kirli iplikler pazara çıkınca 'ben şutayacağım" söylemine sığınması da dikkatlerden kaçmadı.
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            Haberler Güncel CHP'deki yozlaşmanın itirafı! Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu bombaladı, parti içindeki yolsuzluklar ortaya çıkmasın diye ön aldı: Uğurlar ola
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