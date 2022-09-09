2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Türkiye, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın türlü entrika ve kirli oyunlarıyla karşı karşıya kalıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday ben olacağım sinyali verse de bu durum İYİ Parti ve diğer ortaklar tarafından pek de olumlu karşılanmıyor.
Meral Akşener, 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler arasında mekik dokuyor, bir Yavaş'la bir Mansur'la görüşüyor.
Hatırlanacağı üzere İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın adını ortaya atmıştı.
İYİ Parti kulislerinde Mansur Yavaş ismi yankılanırken Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.
İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane binasında Akşener'i kırmızı halılar ve tören mangasıyla karşıladı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak "adeta beni aday yap" mesajı verdi.