



KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİN MUHATAPLARI GÜN GİBİ ORTADA

CHP - İYİ Parti savaşı, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş arasında mekik dokuması, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için daldan dala atlaması gibi olaylar dikkatlice analiz edildiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin, Gidenlere uğurlar ola" sözlerinin muhatabı gün gibi ortaya çıkıyor.



Öte yandan söz konusu tweetlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sermayedarların birtakım medya üzerinden, bazı CHP kurmaylarla görüştüğüne dair haberler yayacağına ilişkin bilgi aldığını iddia ederek "Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam" şeklinde konuştu.