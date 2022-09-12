Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi! İki kritik zirveye katılacak

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, art arda iki zirveye katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ! İKİ KRİTİK ZİRVEYE KATILACAK | VİDEO İZLE
Bu haftaki ilk durağı 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi olacak.
PUTİN'LE YÜZ YÜZE
Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin'in davetiyle katılacağı zirvede Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin de aralarında olduğu 15 devlet başkanı katılacak. Liderlerle ikili görüşmeler yapacak olan Erdoğan'ın zirve kapsamında en önemli teması Rus lider Putin'le olacak. Bu yüz yüze görüşmede ana gündem maddesini tahıl koridorunun işleyişi oluşturacak. Putin'in "Tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor" açıklamasının ardından Erdoğan, Rus ürünlerinin de yine Türkiye koordinasyonunda gemilerle koridordan gönderilmesini isteyecek.
Erdoğan ile Putin görüşmesinin en kritik başlığı ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Erdoğan, arabuluculuk girişimleri kapsamında savaşın sonlandırılması ve kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye'nin elinden gelen çabayı sürdüreceğini Rus mevkidaşına iletecek. Liderleri Türkiye'de buluşturma önerisini Putin'e yineleyecek olan Başkan Erdoğan, diplomatik çözüme vurgu yapacak. İki liderin görüşmesinde Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonun da gündeme gelmesi bekleniyor.