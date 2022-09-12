Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi! İki kritik zirveye katılacak

PUTİN'LE YÜZ YÜZE

Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin'in davetiyle katılacağı zirvede Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin de aralarında olduğu 15 devlet başkanı katılacak. Liderlerle ikili görüşmeler yapacak olan Erdoğan'ın zirve kapsamında en önemli teması Rus lider Putin'le olacak. Bu yüz yüze görüşmede ana gündem maddesini tahıl koridorunun işleyişi oluşturacak. Putin'in "Tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor" açıklamasının ardından Erdoğan, Rus ürünlerinin de yine Türkiye koordinasyonunda gemilerle koridordan gönderilmesini isteyecek.