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    • 21.07.2021 07:54
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    CHP’li Lütfü Savaş'ın skandal sözlerine sert tepki: Cumhurbaşkanı adayı değil "Müstemleke Valisi" arıyorlar

    CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericiler belirleyecektir" dedi. Savaş'ın mandacı zihniyeti hatırlatan açıklamalarına tepki yağdı.

    Mandacı zihniyet dile geldi

    Yerel bir televizyonun yayınına konuk olan Lütfü Savaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, "Cumhurbaşkanını uluslararası karar vericiler tespit edecek" sözleri, tartışmaları da beraberinde getirdi.

    "KİMİN İSMİ ÖN PLANA ÇIKARILIYORSA..."
    Sunucu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş'a "Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk." dedi. Savaş, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim." ifadesini kullandı.

    "ULUSLARARASI KARAR VERİCİLERİN İŞARET EDECEĞİ BİR İSİM..."
    "Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor."     diyen Lütfü Savaş, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar." şeklinde konuştu.

    TEPKİ YAĞDI
    Skandal sözlere siyaset dünyası, vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi.

    Savaş'ın itiraf niteliğindeki sözlerine tepki gösteren AK Partili siyasiler, CHP'li Savaş'ın sözlerine Atatürk'ün "Manda ve himaye kabul edilemez" sözleriyle yanıt verdi. Savaş'a gelen tepkiler şöyle:

    MÜSTEMKELE VALİSİ ARIYORLAR
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz:     CHP, Cumhurbaşkanı adayı değil, "Müstemleke Valisi" arıyor...

        TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili "Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar" dedi. Kılıçdaroğlu, "Çetin müzakereler yaparım" diyordu utanmadan. Cumhurbaşkanı adayını bile yabancılar belirliyor.


        AK Parti MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu: Sayın Savaş, bu açıklamanız Millet İttifakı'nın adayının küresel oligarklar tarafından belirleneceğinin itirafı mıdır? Eğer bu bir itirafsa; aday, milletin değil, uluslararası karar vericilerin mi emrinde olacaktır? O halde cumhuriyetin kurucu ilkelerini diline pelesenk edenler manda ve himayeyi kabul etmiş olmuyorlar mıdır?


        Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek: Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, resmen muhalefetin yeni Cumhurbaşkanı adayının uluslararası karar vericilerin belirleyeceği bir aday olacağını açıklamış. Yeni müstemleke valisi Cumhurbaşkanı adayınız hayırlı olsun...



        BIDEN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "CHP'nin cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericiler belirleyecektir" şeklindeki sözleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçmişte yaptığı sözlerini de hatırlattı. Biden başkan olmadan önce Başkan Erdoğan'ı muhalefetle birlikte hareket ederek seçtirmemeye çalışacaklarını söylemişti.

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