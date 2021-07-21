CHP’li Lütfü Savaş'ın skandal sözlerine sert tepki: Cumhurbaşkanı adayı değil "Müstemleke Valisi" arıyorlar

Yerel bir televizyonun yayınına konuk olan Lütfü Savaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, "Cumhurbaşkanını uluslararası karar vericiler tespit edecek" sözleri, tartışmaları da beraberinde getirdi.

"KİMİN İSMİ ÖN PLANA ÇIKARILIYORSA..."

Sunucu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş'a "Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk." dedi. Savaş, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim." ifadesini kullandı.