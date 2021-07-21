CHP’li Lütfü Savaş'ın skandal sözlerine sert tepki: Cumhurbaşkanı adayı değil "Müstemleke Valisi" arıyorlar

Yerel bir televizyonun yayınına konuk olan Lütfü Savaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, "Cumhurbaşkanını uluslararası karar vericiler tespit edecek" sözleri, tartışmaları da beraberinde getirdi.
"KİMİN İSMİ ÖN PLANA ÇIKARILIYORSA..."
Sunucu, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının kim olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savaş'a "Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk." dedi. Savaş, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim." ifadesini kullandı.
"ULUSLARARASI KARAR VERİCİLERİN İŞARET EDECEĞİ BİR İSİM..."
"Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor." diyen Lütfü Savaş, "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar." şeklinde konuştu.
TEPKİ YAĞDI
Skandal sözlere siyaset dünyası, vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi.
Savaş'ın itiraf niteliğindeki sözlerine tepki gösteren AK Partili siyasiler, CHP'li Savaş'ın sözlerine Atatürk'ün "Manda ve himaye kabul edilemez" sözleriyle yanıt verdi. Savaş'a gelen tepkiler şöyle:
MÜSTEMKELE VALİSİ ARIYORLAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: CHP, Cumhurbaşkanı adayı değil, "Müstemleke Valisi" arıyor...