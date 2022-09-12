MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Suikast timindeki terörist öldürüldü

Hakkında arama/yakalama kararı bulunan Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında MİT 5 Eylül'de harekete geçti.

MİT'in yaptığı operasyonda beraberindeki 2 teröristle birlikte etkisiz hale gelen Aksaç, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015'te Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı örgüte katıldı.

Bu süreçte, örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimi aldı. İllegal olarak metropollere gönderilmek üzereyken MİT'in takibine girdi.