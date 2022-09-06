Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine net yanıt: Sabrın sonu vardır bir gece ansızın geliriz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Benim bu anlattıklarım bir Rüya değil. Bire gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var buralardan hareketle bize gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu geldiği anda sabrın sonu selamettir. Selameti gördüğümüz anda bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit saat gelir, gereği yapılır. Radar kilitlemesi şu, bu adımları atmak hayra alamet değil"
"15 AĞUSTOS'TAN BU YANA 14 AYRI RADAR KİLİTLEMESİ"
MSB kaynaklarından yapılan açıklamada "Yunanistan, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti. Geçen sene Türk hava sahası ve kara sularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunan Yunanistan'ın bu sene başından itibaren 1123 ihlal ve taciz gerçekleştirdiğini açıkladı" denildi.
Yunanistan geçen yıl Türk hava sahası ve karasularına yönelik 1616 ihlal ve tacizde bulunurken, söz konusu rakam sadece bu yılın sekiz ayında 1123'e ulaştı.
Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti.
Yunanistan son olarak 1 Eylül'de Rodos güneyinde "NATO Deniz Muhafızı Harekatı" görevi icra eden deniz karakol uçağına tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu uçağın NATO görevi icra ettiğini ve silahsız olduğunu vurgularken mütekabiliyet esasları çerçevesinde misliyle karşılık verildiğini açıkladı.
YUNANİSTAN, EGE'DE TANSİYONU YÜKSELTMEYİ SÜRDÜRÜYOR
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içinde sorunların çözümüne yönelik çağrılarına rağmen Yunanistan, gerginliği tırmandırıcı tahriklere, saldırgan eylem ve söylemlere, hukuk tanımaz tutumuna devam ediyor.
1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nda belirtilen Moratoryum Periyodu (15 Haziran-15 Eylül) ve milli, dini günleri dikkate almadan, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için NOTAM ilan eden Yunanistan, Ege'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor.