Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine net yanıt: Sabrın sonu vardır bir gece ansızın geliriz

"15 AĞUSTOS'TAN BU YANA 14 AYRI RADAR KİLİTLEMESİ"

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada "Yunanistan, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti. Geçen sene Türk hava sahası ve kara sularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunan Yunanistan'ın bu sene başından itibaren 1123 ihlal ve taciz gerçekleştirdiğini açıkladı" denildi.

Yunanistan geçen yıl Türk hava sahası ve karasularına yönelik 1616 ihlal ve tacizde bulunurken, söz konusu rakam sadece bu yılın sekiz ayında 1123'e ulaştı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti.