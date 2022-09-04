Başkan Erdoğan'ın meydan okuması Yunan'ın uykularını kaçırdı! Koşa koşa NATO'nun eteğine sığındı
Son dakika haberine göre dün TEKNOFEST'te Yunanistan'a "Ey Yunan İzmir'i unutma" sözleriyle adeta tarihi bir meydan okuyan Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da büyük bir korku yarattı. Panik yaşayan Yunanistan, yine en iyi bildiği işlerden birini yaparak Türkiye'yi Batılı dostlarına şikayet etme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Erdoğan'ın sözlerini NATO'ya ileteceklerini söyledi.
Teknojiyle her alanda Türkiye'nin gelişimi için büyük bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz aksi halde bizi Suriye'den de, Ukrayna'dan da, Bosna'dan da beter ederler" sözleriyle güçlü olma mesajı verdi.
Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yaptı.
Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz."
Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan karıştı. Yunan gazeteleri Türkiye'de sert tepki gösterdi.