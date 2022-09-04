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Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın meydan okuması Yunan'ın uykularını kaçırdı! Koşa koşa NATO'nun eteğine sığındı

Başkan Erdoğan'ın meydan okuması Yunan'ın uykularını kaçırdı! Koşa koşa NATO'nun eteğine sığındı

Son dakika haberine göre dün TEKNOFEST'te Yunanistan'a "Ey Yunan İzmir'i unutma" sözleriyle adeta tarihi bir meydan okuyan Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da büyük bir korku yarattı. Panik yaşayan Yunanistan, yine en iyi bildiği işlerden birini yaparak Türkiye'yi Batılı dostlarına şikayet etme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Erdoğan'ın sözlerini NATO'ya ileteceklerini söyledi.

04.09.2022 13:48 - Son Güncelleme: 04.09.2022 14:06
Başkan Erdoğan’ın meydan okuması Yunan’ın uykularını kaçırdı! Koşa koşa NATO’nun eteğine sığındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de konuştu. TEKNOFEST'in her geçen yıl büyük bir şölene dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Etkinliğin gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir" dedi.

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Başkan Erdoğan’ın meydan okuması Yunan’ın uykularını kaçırdı! Koşa koşa NATO’nun eteğine sığındı

Teknojiyle her alanda Türkiye'nin gelişimi için büyük bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz aksi halde bizi Suriye'den de, Ukrayna'dan da, Bosna'dan da beter ederler" sözleriyle güçlü olma mesajı verdi.

Başkan Erdoğan’ın meydan okuması Yunan’ın uykularını kaçırdı! Koşa koşa NATO’nun eteğine sığındı

Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan’ın meydan okuması Yunan’ın uykularını kaçırdı! Koşa koşa NATO’nun eteğine sığındı

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz."

Başkan Erdoğan’ın meydan okuması Yunan’ın uykularını kaçırdı! Koşa koşa NATO’nun eteğine sığındı

Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan karıştı. Yunan gazeteleri Türkiye'de sert tepki gösterdi.

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