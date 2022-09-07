Eylül ayında hangi balık yenir? Lezzeti dillere destan olacak! Mutlaka o balıkları tercih edin!

Av sezonunun başlamasıyla vatandaşlar Eylül ayında hangi balıkların yeneceğini merak ediyor. Eylül ayında yenecek en lezzetli balıkları sizler için derledik. İşte konu hakkında detaylar...
EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?
İzmarit, istavrit, sardalya ve kılıcın tadı en güzel Eylül ayındadır. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbunya, çinekop, çipura, kılıç ve kırlangıç Eylül'de gönül rahatlığı ile yiyebileceğiniz balıklar.
BALIK FİYATLARI NE KADAR?
Sezon öncesi 120 liraya satılan istavritin kilo fiyatı da 50 liraya geriledi. Tezgahlarda yer alan çupra 130, somon 100, alabalık 70, barbun 50 lira, izmarit 40 lira, levrek ise 150 liraya satılıyor.