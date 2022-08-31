Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi diploma töreninde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Kara Harp Okulu Diploma ve Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Milli Savunma Üniversitemiz faaliyetine başladığı günden itibaren hem 15 Temmuz'un yol açtığı zaafiyetlerini giderme hem de eğitimin kalitesini yükseltme bakımından çok önemli başarılara imza atmıştır.



Denizcilerimiz ülkemizin çıkarlarını korumakta milletin emanetini en yüksekte tutmaktadır. 15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan hava kuvvetlerimiz de kısa sürede kendini toparlayarak gökyüzündeki hakimiyetini pekiştirdiler.



Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada karşımızdaki manzaradır.



Harp okullarımızın eğitim sürelerini 5 yıla çıkartarak, eğitim kapsamını genişletip, kalitesini arttırarak nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz.



Bizim devlet geleneğimizde ordu milletin değerleriyle teçhiz edilmiş bir kurumdur. Ne zaman ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa bizim için alarm zilleri başlamış demektir.







15 Temmuz ihanetinde en büyük darbeyi alan Hava Kuvvetlerimiz kısa sürede kendisini toparlayarak gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirdi



Askerlerimiz iman dolu yüreğiyle zaferlerini kazanmıştır



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