MHP lideri Devlet Bahçeli'den Atina'yı uyaran Başkan Erdoğan'a destek: Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş Ege Denizi’ni aşmak çok kolay

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege'deki Yunan tacizi hakkındaki sözlerine destek vererek, "Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" dedi.
BİR GECE ANSIZIN GELİRİZ YUNAN!
Başkan Erdoğan dün Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katılarak önemli açıklamalarda bulunmuş, Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki göstermişti.
"Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur" diyen Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı;
"Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz."