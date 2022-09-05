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    • Güncel
    • 05.09.2022 19:08
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    • 05.09.2022 19:48
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    Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor. Ekonomik gelişmelerin masaya yatırılacağı Kabine'de icralık ve hacizlik borçlar konusu da gündeme gelecek. Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları ve savaş uçaklarımıza yapılan tacizlerde masada.

    Külliye’de kritik Kabine!

    Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe Külliye'de toplanıyor. Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak.

    DAR GELİRLİYE EKONOMİK DESTEK
    Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

    2 BİN TL'YE KADAR OLAN BORÇLARIN SİLİNMESİ GÜNDEMDE
    Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi bekleniyor.



    FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI İLE MÜCADELE
    Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.
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