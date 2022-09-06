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    • 06.09.2022 15:52
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    Adnan Oktar davası sil baştan: Suç liderinden 'istinafa teşekkür'

    Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından usülden bozulmasının ardından, 72'si tutuklu 215 sanık hakkında yapılacak yargılamanın ilk duruşması bugün başladı. İstinafın bozma kararına karşı diyecekleri sorulan sanık Adnan Oktar, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum" dedi.

    Adnan Oktar davası sil baştan

    Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığın yargılandığı davada hüküm 11 Ocak 2021'de açıklandı.

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    OKTAR'A 1075 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
    Mahkeme, örgüt ele başı olduğu iddia edilen sanık Adnan Oktar'a, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'siyasal veya askeri casuslu', 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme', '7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı', '27 kez "nitelikli cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eziyet', 'eğitim hakkının engellenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

    KARAR USUL YÖNÜNDEN BOZULDU
    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.

    Duruşmada Adnan Oktar ile bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı.

        HAK ADALET YERİNİ BULDU
        Mahkeme başkanı bozma kararına karşı ifadelerinin dinlenilmesi için her sanığa ayrı ayrı 5'er dakika süre verildiğini söyledi.

        Adnan Oktar, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Onlarda da hayır olduğu düşüncesindeyim. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Duruşma sanıkların bozma kararına beyanları ile devam ediyor.
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