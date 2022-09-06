Adnan Oktar davası sil baştan: Suç liderinden 'istinafa teşekkür'

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığın yargılandığı davada hüküm 11 Ocak 2021'de açıklandı.
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OKTAR'A 1075 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme, örgüt ele başı olduğu iddia edilen sanık Adnan Oktar'a, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'siyasal veya askeri casuslu', 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme', '7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı', '27 kez "nitelikli cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eziyet', 'eğitim hakkının engellenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
KARAR USUL YÖNÜNDEN BOZULDU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar usul yönünden bozularak yargılamanın yeniden yapılması için yerel mahkemeye gönderilmişti. Bozma kararının ardından ilk duruşma bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.
Duruşmada Adnan Oktar ile bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Çok sayıda izleyici de duruşmaya katıldı.