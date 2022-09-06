Adnan Oktar davası sil baştan: Suç liderinden 'istinafa teşekkür'

Adnan Oktar, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Onlarda da hayır olduğu düşüncesindeyim. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.