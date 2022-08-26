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    İmam Hatiplilere hadsiz söylemlerde bulunan Gülşen tutuklandı

    Popçu Gülşen, iddialı sahne kıyafetleriyle gündem olmaya çalıştı. Yetmedi, LGBT bayrağı açtı. Ancak bu kez sınırı aştı! Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip Liseleri için söyledikleri her kesimden tepki topladı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Savcıya verdiği ifadeni ardından Gülşen gözaltına alındı.

    Hop star!

    Şarkıcı Gülşen, konserlerinde giydiği kıyafetlerle tartışma yarattı. 12 Ağustos'ta Yenikapı'daki sahnesinde ise uzatılan LGBT bayrağını açtı. Türk halkının tepkisini topladı. Ancak hiçbirine kulak asmadı. Çarşamba akşamı ortaya çıkan videosu ise bardağı taşırdı! 30 Nisan'da Ataşehir'de verdiği konserinde İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldığı ortaya çıktı. Şarkıcının videoda "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi, herkesi kızdırdı.



    DESTEK CHP'DEN GELDİ!
    Tepkiler üzerine savcılık tarafından Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma açıldı. Dün öğlen Zincirlikuyu'daki evinde gözaltına alınan Gülşen, tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Tepki çeken sözlere, yalnızca CHP sahip çıktı. Canan Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, haddini aşan Gülşen'i değil görevini yapan polis ve savcıyı suçladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Maksadını aşmış bir espri, kırıcı" dedi.

    Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edilen Gülşen, tutuklandı. Otomobille Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcı, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.



    NEFRET SÖYLEMİNE TEPKİ YAĞDI
    Gülşen'in skandal sözlerine, siyasilerden ve vatandaşlardan tepki yağdı.
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Beraberliğimize gölge düşüren ayrıştırıcı söylemler asla kabul edilemez.
    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: İmam Hatiplilere karşı iftira, kin ve nefret içeren zihniyeti kınıyorum.
    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Şiddetle kınıyorum.
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır...



        GÖZALTINA ALINAN ŞARKICI, TUTUKLANDI
        Gülşen, savcıya verdiği ifadede "Kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Bu iki kelime bir araya gelmiştir. Görüntü aylar sonra provokatif amaçla servis edildi" diye kendini savundu.



        ÇİRKİN ŞOV
        Her konserinde çıplaklığıyla gündem olmaya çalışan birinin bu ülkenin gençlerini hedef alması kabul edilemez!
        Sapık arıyorsan aynaya bak.
        Böylesine çirkin bir söylemi hiç yakıştıramadım.
        Şov yapmak, gündem olmak istemiş. Ancak haddini aşmış!
        Kıyafetleriyle gündem olamayınca, bir de bunu deneyim dedi sanırım.
        (FATİH ULAŞ-EMİR SOMER-FATMA DAMLA KAYAYERLİ-TOLGA ÖZLÜ-MEVLÜT HASGÜL-MUSTAFA KAYA)

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