İmam Hatiplilere hadsiz söylemlerde bulunan Gülşen tutuklandı





DESTEK CHP'DEN GELDİ!

Tepkiler üzerine savcılık tarafından Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma açıldı. Dün öğlen Zincirlikuyu'daki evinde gözaltına alınan Gülşen, tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Tepki çeken sözlere, yalnızca CHP sahip çıktı. Canan Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, haddini aşan Gülşen'i değil görevini yapan polis ve savcıyı suçladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Maksadını aşmış bir espri, kırıcı" dedi.



Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edilen Gülşen, tutuklandı. Otomobille Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcı, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.