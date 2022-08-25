Haddini aşan Gülşen’den ilk açıklama! Özrü kabahatinden büyük! "Daha başka bir dil bulacağım"

Söz konusu metinde şu ifadelere yer verildi: "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarımla iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm.İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım…"

Şarkıcı Gülşen çirkin sözlerle İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor | VİDEO