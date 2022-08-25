Haddini aşan Gülşen’den ilk açıklama! Özrü kabahatinden büyük! "Daha başka bir dil bulacağım"

Şimdiye kadar birçok tepki çeken davranışa ve açıklamaya imza atan Gülşen, son olarak İmam Hatip camiası ile ilgili sarf ettiği hadsiz sözlerle gündeme geldi.
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Gülşen'in konser sırasında bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği bu sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.