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    • Magazin
    • 25.08.2022 18:19
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    • 25.08.2022 19:25
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    Haddini aşan Gülşen’den ilk açıklama! Özrü kabahatinden büyük! "Daha başka bir dil bulacağım"

    Sahne kostümleriyle sık sık eleştirilen Gülşen, konserinde yaptığı açıklamalar ve davranışlarla birçok kez tepkilerin odağında olmuştu. Konserinde LGBT propagandası yapan, seyircisinin kucağına oturan Gülşen son olarak İmam Hatip camiası ile ilgili hadsiz sözler sarf etmiş ve tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Tepkilerin ardından gözaltına alan Gülşen’den ilk açıklama geldi. Gülşen’in sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklama bir kez daha tepkilere neden olup ‘Özrü kabahatinden büyük’ dedirtti. Bakın Gülşen kendini nasıl savunup özür diledi...

    Haddini aşan Gülşen’den ilk açıklama!

    Şimdiye kadar birçok tepki çeken davranışa ve açıklamaya imza atan Gülşen, son olarak İmam Hatip camiası ile ilgili sarf ettiği hadsiz sözlerle gündeme geldi.

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    Gülşen'in konser sırasında bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği bu sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

        Başsavcılık, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı da verdi.

        Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.

        Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldü. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu ile avukatı eşlik etti.

            Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de verdiği ifade sonrasında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

            Tüm bu yaşananların ardından Gülşen sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlandı.

            Ancak yayınlanan açıklama bir kez daha tepkilere neden olup 'Özrü kabahatinden büyük' dedirtti.

                Söz konusu metinde şu ifadelere yer verildi: "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarımla iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm.İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım…"

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                Haberler Magazin Haddini aşan Gülşen’den ilk açıklama! Özrü kabahatinden büyük! "Daha başka bir dil bulacağım"
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