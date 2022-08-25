Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2022 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2022 23:54
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle görüştü

    Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölge valileri ile bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan'a Bakanlar da eşlik etti.

    Başkan Erdoğan, Ahlat’ta valilerle bir araya geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.

    Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.



    Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.


    Başkan Erdoğan'ın bölge valileriyle bir araya geldiği toplantıdan kare

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İmam Hatipleri hedef alan Gülşen tutuklandı!
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle görüştü
        SON DAKİKA