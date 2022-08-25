İmam hatiplilere 'sapık' yakıştırması yapan Gülşen'e CHP'den destek geldi! Engin Özkoç: Adaletiniz batsın

LGBT'LİLERİ DE DESTEKLEMİŞLERDİ

CHP tarafından sahip çıkılan LGBT yapılanması, yine ana muhalefet partisinin gündemine geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, LGBT'lilere yönelik açıklamalarda bulundu.

LGBT derneklerinin yapmak istediği yürüyüşlere müdahale edilmemesi gerektiğini savunan Gökçen, yasaklarla ilgili eleştiride bulundu.

"SÖYLEMEKTEN ÇEKİNECEK DEĞİLİZ"

LGBT'ye karşı çıkmayı saldırganlık olarak gördüğünü ifade eden Gökçen, "Bir grup nefret dolu saldırgandan korkacak, doğruları söylemekten çekinecek değiliz. Onur Haftası kutlu olsun!" açıklamasını yaptı.

NEFRET SÖYLEMİ İDDİASI

Gökçen'in açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı: "Dünyada ve Türkiye'de cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri sebebiyle ayrımcılığa uğrayan, temel insan haklarına ve kamu hizmetine erişemeyen LGBTİ'ler, ülkemizde aynı zamanda gün geçtikçe artan fiziksel şiddet vakalarıyla da karşı karşıya.

Türkiye'de iktidar, zaten ayrımcılığa uğramakta olan ve nefret suçlarıyla mücadele eden LGBTİ'lerin yanında olmak yerine bu nefret söylemlerine aktif bir şekilde katılıyor.

Bütün yurttaşlarımızın sağlık ve eğitim hakkını, çalışma hakkını, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü, protesto hakkını korumak devletin temel yükümlülüğüdür.