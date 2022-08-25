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    • 25.08.2022 14:57
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    • 25.08.2022 15:07
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    İmam hatiplilere 'sapık' yakıştırması yapan Gülşen'e CHP'den destek geldi! Engin Özkoç: Adaletiniz batsın

    İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen'e tabi ki CHP’den destek geldi. CHP’nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İmam Hatiplilere ‘sapık’ ifadesini kullanan Gülşen’e destek vererek "Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar." ifadelerini kullandı.

    Gülşen’e CHP’den destek geldi

    İstanbul Yenikapı'da verdiği konser esnasında LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen yeni bir skandala imza attı. Sahne aldığı mekanda bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, bu sözleriyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

    CHP'DEN DESTEK GECİKMEDİ
    İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen hakkında soruşturma başlatılırken CHP'den destek gecikmedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, imam hatip okullarında eğitim görenler için 'sapık' ifadesini kullanan Gülşen'e destek paylaşımı yaptı.

    "BİR DE GÖZALTI KARARI ÇIKARMIŞLAR"
    Özkoç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar.

    Katiller, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda geziyor ya da ülkeden kaçırılıyor, hakarete jet gözaltı. Adaletiniz batsın"

        CHP'NİN 'AÇ AÇ' ZİHNİYETİ! BELEDİYE BAŞKANI HALİL POSBIYIK'TAN GÜLŞEN'E AKILALMAZ SÖZLER
        CHP'nin Gülşen sevgisi daha geçtiğimiz günlerde de hortlamıştı. Şarkıcı Gülşen'in sahnede siyah göbek dekolteli kıyafetle çıktığını gören CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık skandal bir açıklamaya imza atmıştı. Posbıyık, "Hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" demişti.

        CHP'NİN SİCİLİ KİRLİ! BU İLK VUKUATLARI DEĞİL
        Kılıçdaroğlu'nun "cinsel yönelim" vaadi öncesinde de CHP'li belediyeler LGBT konusunda tepkileri çekmişti. 2019 yılında CHP'li belediyeler, eşcinsellerin "Onur Haftası" adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.

        AFİŞLERİNDE 'CİNSEL YÖNELİM' YAZDILAR
        Oy almak için kırk takla atan, teröristlerle bile ittifak kuran Kılıçdaroğlu şimdi de gözünü eşcinsellere çevirdi. Üç büyük şehre afişler astırarak eşcinsellere 'yasal düzenleme' sözü veren Kılıçdaroğlu'nun, aynı vaadi 11 Aralık'ta çektiği videoda sözlü olarak da dillendirdiği ortaya çıkmıştı. İktidara gelmeleri durumunda özgürlükler başlığı altında yapacakları ilk düzenlemeleri sıralayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6. maddesinde sözü 'cinsel yönelim' ifadeleriyle perdeleyerek LGBT'ye getirdi.

        LGBT'LİLERİ DE DESTEKLEMİŞLERDİ
        CHP tarafından sahip çıkılan LGBT yapılanması, yine ana muhalefet partisinin gündemine geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, LGBT'lilere yönelik açıklamalarda bulundu.

        LGBT derneklerinin yapmak istediği yürüyüşlere müdahale edilmemesi gerektiğini savunan Gökçen, yasaklarla ilgili eleştiride bulundu.

        "SÖYLEMEKTEN ÇEKİNECEK DEĞİLİZ"
        LGBT'ye karşı çıkmayı saldırganlık olarak gördüğünü ifade eden Gökçen, "Bir grup nefret dolu saldırgandan korkacak, doğruları söylemekten çekinecek değiliz. Onur Haftası kutlu olsun!" açıklamasını yaptı.

        NEFRET SÖYLEMİ İDDİASI
        Gökçen'in açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı: "Dünyada ve Türkiye'de cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri sebebiyle ayrımcılığa uğrayan, temel insan haklarına ve kamu hizmetine erişemeyen LGBTİ'ler, ülkemizde aynı zamanda gün geçtikçe artan fiziksel şiddet vakalarıyla da karşı karşıya.

        Türkiye'de iktidar, zaten ayrımcılığa uğramakta olan ve nefret suçlarıyla mücadele eden LGBTİ'lerin yanında olmak yerine bu nefret söylemlerine aktif bir şekilde katılıyor.

        Bütün yurttaşlarımızın sağlık ve eğitim hakkını, çalışma hakkını, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü, protesto hakkını korumak devletin temel yükümlülüğüdür.

            "ONUR YÜRÜYÜŞLERİNE MÜDAHALE EDİLMEMELİ"
            Buna karşılık sorunlarını ve taleplerini dile getirmek isteyen, eşitlik ve saygınlık mücadelesini, yani insan hakkını korumak isteyen LGBTİ'lerin Onur Yürüyüşü ve tüm etkinlikleri sistematik olarak yasaklanmaktadır.

            Onur Yürüyüşü etkinliklerini tehdit edenlerin korunduğu, hakkını kullananların gözaltıyla, darpla ve tehditle karşı karşıya kaldığı bu nefret dolu siyasi tercihi kınıyorum.

            Onur yürüyüşlerine müdahale edilmemeli, aksine, yurttaşlarımızın taleplerine -partisi ne olursa olsun- tüm siyasetçiler tarafından kulak verilmelidir. Bir kez daha ifade etmek isterim ki: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır."
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            Haberler Güncel İmam hatiplilere 'sapık' yakıştırması yapan Gülşen'e CHP'den destek geldi! Engin Özkoç: Adaletiniz batsın
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