Gülşen haddini aştı! ‘Sapıklığı oradan geliyor’ diyerek İmam Hatiplileri hedef aldı! Skandal sözlere soruşturma, ÖNDER'den açıklama
Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen, verdiği konserlerde tepki çeken birçok davranışa ve açıklamaya imza attı. Sırasıyla; bir dinleyicisinin kucağına oturan, kalçasına tokat attıran, LGBT propagandası ve anneler ile ilgili açıklama yapan Gülşen, şimdi ise hadsizce İmam Hatiplileri hedef aldı. Sahnede İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözler sarf edip onları sapık olmakla suçlayan sözde sanatçı sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Öte yandan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, tüm hukuki süreçleri başlatacaklarını duyurdu.
Şarkıcı Gülşen, son dönemlerde performansından ziyade tercih ettiği sahne kostümleri ve konserindeki davranışları ile açıklamalarıyla konuşuldu.
Bi An Gel isimli şarkısını okuyan Gülşen'in şarkının temposuna ayak uydurup kucağına oturduğu erkek arkadaşı da şarkıcının kalçasına tokat attı.
Şarkıcı Gülşen çirkin sözlerle İmam Hatiplileri hedef aldı | VİDEO
Uzun süre tepkilerin odağında yer alan bu olayın ardından Gülşen, kendini "O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" şeklinde savundu.
"ANNELERİMİZİN MEMELERİ AÇIK OLSUN"
Öte yandan Gülşen, bir seyirci "Sutyeniniz açılmış" diye laf atınca şunları söyledi: "Ben oğlumu 25 ay bunlarla besledim. Bunda bir şey görmüyorum. En masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın! Utanılması gereken başka şeyler var."