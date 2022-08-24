Gülşen haddini aştı! ‘Sapıklığı oradan geliyor’ diyerek İmam Hatiplileri hedef aldı! Skandal sözlere soruşturma, ÖNDER'den açıklama

"ANNELERİMİZİN MEMELERİ AÇIK OLSUN"

Öte yandan Gülşen, bir seyirci "Sutyeniniz açılmış" diye laf atınca şunları söyledi: "Ben oğlumu 25 ay bunlarla besledim. Bunda bir şey görmüyorum. En masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın! Utanılması gereken başka şeyler var."