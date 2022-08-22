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    • 22.08.2022 09:38
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    Son dakika: İsmail Saymaz da isyan etti: 6'lı masa liderlerin altın gününe dönüşüyor!

    6'lı masanın 6. toplantısından da aday açıklamasının çıkmaması yandaş gazetecilerinin de tepkisine neden olmaya başladı. 28 Şubat'tan bu yana sürekli olarak toplanan ancak adayın eşgalini bile çizemeyen 6'lı masayı köşesine taşıyan İsmail Saymaz, "Altılı masa liderlerin altın gününe dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Saymaz: 6’lı masa liderlerin altın gününe dönüşüyor!

    6'lı masanın 6. Toplantısı dün gerçekleşti. Ancak hiçbir her zamanki gibi yine Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar.

    Toplantı sonrası yaptıkları basın açıklamasında "Ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, 'Herkesin Cumhurbaşkanı' olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    6'LI MASA ALTIN GÜNÜNE DÖNÜŞTÜ
    6'lı masanın aday açıklayamaması yandaş gazetecilerin de tepkisini çekmeye başladı. İsmail Saymaz, dün yapılan toplantıyı köşesine taşıyarak "6'lı masa git gide liderlerin altın gününe dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

    Saadet Partisi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıdaki detaylar İsmail Saymaz'ın da dikkatini çekmiş olacak ki "Saadet Partisi, Altılı Masa'nın altıncı ve son toplantısı için mesaj yüklü bir hazırlık yaptı" diye yazdı.

    Saadet Partisi'nin masa üyelerini ağırladığı salonda dikkat çeken Atatürk fotoğrafı, D-8 ve Erbakan fotoğrafı ile Filistin bayrağıyla hem tüm seçmenlere göz kırpmak için hem de Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamayı unutturma çabasında.

    6'lı masanın ortak açıklamasında dikkat çeken bir diğer detay ise "Ortaklığın geleceği" konusu.

    Açıklamada 6'lı masanın geleceği hakkında herhangi bir beyanda bulunulmadığına dikkat çeken Saymaz şunları yazdı:

    "İki cümlede dolaylı ifadeler yer aldı.

    İlki şöyle:

    "Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve işbirliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz."

        İkincisi ise şu şekilde:

        "Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını çizmek isteriz."

        6'lı masanın aday açıklayamamasına muhalif yazarlar da tepki göstermeye başlamışken İYİ Parti ve CHP arasında hala adaylık konusunda anlaşılamadığı iki kanattan da yapılan açıklamalarla gözler önüne serildi.

        İYİ PARTİ MANSUR YAVAŞ DİYOR!
        İYİ Parti kanadı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesinlikle reddedip, Ekrem İmamoğlu'nun ardından şimdi de Mansur Yavaşı gösteriyor.

        Katıldığı bir televizyon programında konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ben aday olacağım demedi. Belki o da bu algıya müsade ediyor" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın adaylık yolunda alan açan Kavuncu, "Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" dedi.

        CHP KÜÇÜK ORTAKLARA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİP KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DAYATIYOR
        CHP kanadı ise inatla adayımız Kılıçdaroğlu diyor. Öyle ki tam 6'lı masanın basın açıklaması tüm manşetlerde yerini alırken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk'te küçük ortaklara aba altından sopa gösterircesine açıklamalarda bulundu.

        Tekin, "Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa kurulduğu andan itibaren kimsenin oyuna bakmadı. Hayır kardeşim senin oyun bu benimki bu demiyor. İster yüzde 1 oyunuz olsun ister yüzde 40 oyunuz olsun. Bu çerçevede bir araya gelen 6'lı siyasi partiler 2 Ekim'de adayı konuşur" dedi.

        CHP'li Gürsel Tekin'den 6'lı masanın küçük ortaklarına ayar: Oy oranınıza bakmadık aday CHP'den olmalı

        CHP'NİN ORTASI KILIÇDAROĞLU
        Öte yandan adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu "Türkiye'nin özlem duyduğu tüm bu kaygılarımızı giderecek sistemi sorunsuz değiştirecek bir adayla yolumuza devam edeceğiz. Bu da mutlaka CHP'den olmalı diye düşünüyorum" sözleriyle tekrarlamış oldu.

        BİR SONRAKİ TOPLANTI CHP GENEL MERKEZİ'NDE
        Gürsel Tekin'in adaylık açıklaması için 2 Ekim'deki toplantıyı işaret etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Çünkü 2 Ekim'deki toplantı CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı, anlaşılan o ki söz konusu toplantıda adaylıkta diğer üyelere baskısını artıracak.
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        Haberler Güncel Son dakika: İsmail Saymaz da isyan etti: 6'lı masa liderlerin altın gününe dönüşüyor!
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