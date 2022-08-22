Son dakika: İsmail Saymaz da isyan etti: 6'lı masa liderlerin altın gününe dönüşüyor!

6'lı masanın 6. Toplantısı dün gerçekleşti. Ancak hiçbir her zamanki gibi yine Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar.
Toplantı sonrası yaptıkları basın açıklamasında "Ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, 'Herkesin Cumhurbaşkanı' olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
6'LI MASA ALTIN GÜNÜNE DÖNÜŞTÜ
6'lı masanın aday açıklayamaması yandaş gazetecilerin de tepkisini çekmeye başladı. İsmail Saymaz, dün yapılan toplantıyı köşesine taşıyarak "6'lı masa git gide liderlerin altın gününe dönüşüyor" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıdaki detaylar İsmail Saymaz'ın da dikkatini çekmiş olacak ki "Saadet Partisi, Altılı Masa'nın altıncı ve son toplantısı için mesaj yüklü bir hazırlık yaptı" diye yazdı.
Saadet Partisi'nin masa üyelerini ağırladığı salonda dikkat çeken Atatürk fotoğrafı, D-8 ve Erbakan fotoğrafı ile Filistin bayrağıyla hem tüm seçmenlere göz kırpmak için hem de Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamayı unutturma çabasında.
6'lı masanın ortak açıklamasında dikkat çeken bir diğer detay ise "Ortaklığın geleceği" konusu.
Açıklamada 6'lı masanın geleceği hakkında herhangi bir beyanda bulunulmadığına dikkat çeken Saymaz şunları yazdı:
"İki cümlede dolaylı ifadeler yer aldı.
İlki şöyle:
"Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve işbirliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz."