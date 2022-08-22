Son dakika: İsmail Saymaz da isyan etti: 6'lı masa liderlerin altın gününe dönüşüyor!

Saadet Partisi'nin masa üyelerini ağırladığı salonda dikkat çeken Atatürk fotoğrafı, D-8 ve Erbakan fotoğrafı ile Filistin bayrağıyla hem tüm seçmenlere göz kırpmak için hem de Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamayı unutturma çabasında.

6'lı masanın ortak açıklamasında dikkat çeken bir diğer detay ise "Ortaklığın geleceği" konusu.

Açıklamada 6'lı masanın geleceği hakkında herhangi bir beyanda bulunulmadığına dikkat çeken Saymaz şunları yazdı:

"İki cümlede dolaylı ifadeler yer aldı.

İlki şöyle:

"Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve işbirliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz."