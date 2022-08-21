Altılı masa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde toplantı! Seçmenleri kandırmak için sembollerle tüm tuşlara basıyorlar

TEK BİLDİKLERİ SEMBOL! NE ADAY BELLİ NE DE PROGRAM

Öte yandan 6'lı masadaki partiler sadece fotoğraflar ve sembollerle mesaj verme derdinde. Ancak masadan şu ana kadar cumhurbaşkanlığı adayı için isim çıkmadı. Bununla birlikte 6'lı masa ortak bir program açıklayamadı. Tek ortak söylemleri ise "güçlendirilmiş parlamenter sistem."