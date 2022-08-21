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    • 21.08.2022 17:18
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    Altılı masa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde toplantı! Seçmenleri kandırmak için sembollerle tüm tuşlara basıyorlar

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. Toplantı öncesi ve toplantı sırasında çekilen fotoğraflarda yer alan detaylar ise dikkat çekti. Mutabakat metninde 'Atatürk' adını çıkaran laikliğe hiç yer vermeyen 6'lı masa, Saadet Partisi'ndeki toplantıda da dua eden Atatürk fotoğrafı, D-8 ve Erbakan fotoğrafı ile Filistin bayrağıyla tüm seçmenlere göz kırpma peşinde. Tüm bunlara rağmen 6'lı masanın henüz adayı belli değil ve ortak tek söylemleri 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'.

    6’lı masa bölüm geçmek için tüm tuşlara basıyor

    Karamollaoğlu, "Liderler Buluşması"na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.

    Genel başkanlar, basına kapalı toplantı sonrası yemekte de bir araya geldi.

    TOPLANTININ YAPILDIĞI YERDEN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLAR
    Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun odasında çekilen fotoğraflar dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafta liderlerin yemek yiyeceği masanın arkasında dua eden Atatürk resmi ve Necmettin Erbakan'ın İslam ülkeleriyle oluşturduğu D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndan bir fotoğraf yer aldı.

    Karamollaoğlu'nun masasında yer alan Filistin bayrağı da dikkatlerden kaçmadı.

    BÖLÜM GEÇMEK İÇİN TÜM TUŞLARA BASIYORLAR
    6'lı masa, verdiği bu fotoğraflarla adeta bölüm geçmek için tüm tuşlara basanlar gibi. Muhafazakar seçmeni ve Atatürkçü seçmeni korkutmak istemeyen 6'lı masa Atatürk'ün dua eden fotoğrafı ile D-8 ve Filistin bayraklı fotoğraflarla herkese gülücükler saçıyor.

        'ATATÜRK' VE 'TÜRK MİLLETİ' DİYEMEMİŞLERDİ LAİKLİĞİ UNUTMUŞLARDI
        6'lı masanın ilk mutabakat metninde ise Atatürk ve Türk Millet ifadelerinin yer almaması ile laiklikle ilgili bir detayın yer almaması tepki çekmişti.

        TEK BİLDİKLERİ SEMBOL! NE ADAY BELLİ NE DE PROGRAM
        Öte yandan 6'lı masadaki partiler sadece fotoğraflar ve sembollerle mesaj verme derdinde. Ancak masadan şu ana kadar cumhurbaşkanlığı adayı için isim çıkmadı. Bununla birlikte 6'lı masa ortak bir program açıklayamadı. Tek ortak söylemleri ise "güçlendirilmiş parlamenter sistem."

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