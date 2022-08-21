Altılı masa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde toplantı! Seçmenleri kandırmak için sembollerle tüm tuşlara basıyorlar

Karamollaoğlu, "Liderler Buluşması"na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.
Genel başkanlar, basına kapalı toplantı sonrası yemekte de bir araya geldi.
TOPLANTININ YAPILDIĞI YERDEN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLAR
Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun odasında çekilen fotoğraflar dikkatlerden kaçmadı. Fotoğrafta liderlerin yemek yiyeceği masanın arkasında dua eden Atatürk resmi ve Necmettin Erbakan'ın İslam ülkeleriyle oluşturduğu D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndan bir fotoğraf yer aldı.
Karamollaoğlu'nun masasında yer alan Filistin bayrağı da dikkatlerden kaçmadı.
BÖLÜM GEÇMEK İÇİN TÜM TUŞLARA BASIYORLAR
6'lı masa, verdiği bu fotoğraflarla adeta bölüm geçmek için tüm tuşlara basanlar gibi. Muhafazakar seçmeni ve Atatürkçü seçmeni korkutmak istemeyen 6'lı masa Atatürk'ün dua eden fotoğrafı ile D-8 ve Filistin bayraklı fotoğraflarla herkese gülücükler saçıyor.