CHP'li Gürsel Tekin'den 6'lı masanın küçük ortaklarına ayar: Oy oranınıza bakmadık aday CHP'den olmalı

CHP'NİN ORTASI KILIÇDAROĞLU

Öte yandan adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu "Türkiye'nin özlem duyduğu tüm bu kaygılarımızı giderecek sistemi sorunsuz değiştirecek bir adayla yolumuza devam edeceğiz. Bu da mutlaka CHP'den olmalı diye düşünüyorum" sözleriyle tekrarlamış oldu.

BİR SONRAKİ TOPLANTI CHP GENEL MERKEZİ'NDE

Gürsel Tekin'in adaylık açıklaması için 2 Ekim'deki toplantıyı işaret etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Çünkü 2 Ekim'deki toplantı CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı, anlaşılan o ki söz konusu toplantıda adaylıkta diğer üyelere baskısını artıracak.