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    • 23.08.2022 08:59
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    • 23.08.2022 09:49
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    Bilecik Belediyesi'nin rüşvetçisi Semih Şahin'in yerine getirilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı da yandaşçı çıktı!

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nde rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanı Semih Şahin'in yerine gelen Melek Mızrak Subaşı da skandallarla anılmaya başladı. Subaşı’nın başta CHP’li Milletcekili Yaşar Tüzün’ün olmak üzere çok sayıda CHP’li meclis üyesinin yakınlarını işe aldığı ortaya çıktı.

    Rüşvetçi yerine getirilen yandaşçı çıktı!

    Bilecik Belediyesinde Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 Bin dolar nakit rüşvet alırken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Rüşvet olayıyla ilgisinin olmadığını iddia eden CHP'li Başkan Semih Şahin ise, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Telefonda rüşvet pazarlığının yapıldığı sırada Selçuk Erdağı ile aynı odada olduğu kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan Şahin'in de rüşvet yargılanmasına karar verilmişti.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Tüm bunlar yaşanırken, Bilecik Belediye Meclisi, CHP'li Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'nı oy çokluğuyla Başkan vekili seçerek Belediyenin başına getirdi.

        "ŞEFFAF VE ADİL OLACAĞIM" DEMİŞTİ
        Geçtiğimiz Nisan aynının başından itibaren Bilecik Belediyesini yönetmeye başlayan Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı, göreve geldiği Nisan ayının ilk Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Belediyede yaşanan rüşvet olaylarının büyük talihsizlik olduğunu, kendisinin ise şeffaf ve adil bir hizmet anlayışını benimsediğini belirterek Bilecik Belediyesinde yaşananları kısa sürede unutturacağını söylemişti.

        YAKIN AKRABALARI BELEDİYEYE DOLDURDU
        Yaptığı her konuşmasında "Benim için asıl olan Bilecik'tir ve Bilecik Halkıdır" diyen Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün başta olmak üzere bir çok CHP'li Meclis üyesinin 1'inci derece yakınlarını Belediyeye doldurduğu ortaya çıktı.

        Geride kalan 5 aylık görev süresinde, Milletvekili Tüzün'ün yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini, Belediyede işe aldı.
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        Haberler Güncel Bilecik Belediyesi'nin rüşvetçisi Semih Şahin'in yerine getirilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı da yandaşçı çıktı!
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