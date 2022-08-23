YAKIN AKRABALARI BELEDİYEYE DOLDURDU

Yaptığı her konuşmasında "Benim için asıl olan Bilecik'tir ve Bilecik Halkıdır" diyen Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün başta olmak üzere bir çok CHP'li Meclis üyesinin 1'inci derece yakınlarını Belediyeye doldurduğu ortaya çıktı.