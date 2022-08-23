Bilecik Belediyesinde Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 Bin dolar nakit rüşvet alırken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Rüşvet olayıyla ilgisinin olmadığını iddia eden CHP'li Başkan Semih Şahin ise, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Telefonda rüşvet pazarlığının yapıldığı sırada Selçuk Erdağı ile aynı odada olduğu kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan Şahin'in de rüşvet yargılanmasına karar verilmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Tüm bunlar yaşanırken, Bilecik Belediye Meclisi, CHP'li Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'nı oy çokluğuyla Başkan vekili seçerek Belediyenin başına getirdi.