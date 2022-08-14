Adayın eşgali, yaşanan kaosun emsali yok! 6+1'in 'Saadet'i kaçtı: Masanın eskisi gibi önemi kalmadı





KÜÇÜK ORTAK SAADET'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: MASANIN ÖNEMİ KALMADI

Yuvarlak masadaki adaylık çıkmazı ve kavgaların gölgesinde masanın küçük ortağı Saadet Partisi'nden ses getirecek bir çıkış geldi.



Partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Bursa'da yaptığı açıklamada, "6'lı masanın eskisi gibi önemi kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kendisini yöneltilen 'Koalisyon olarak mı gireceksiniz?' sorusuna cevap veren Temel Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatim devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler" şeklinde konuştu.