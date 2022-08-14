Adayın eşgali, yaşanan kaosun emsali yok! 6+1'in 'Saadet'i kaçtı: Masanın eskisi gibi önemi kalmadı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masanın adayı hala belli olmuş değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun 'ya bana katılın, ya da yolumdan çekilin' serzenişine kulak asmayan CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvamış vaziyette.
KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.