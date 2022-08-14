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    • 15.08.2022 00:59
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    Adayın eşgali, yaşanan kaosun emsali yok! 6+1'in 'Saadet'i kaçtı: Masanın eskisi gibi önemi kalmadı

    Aday belirsizliği ve taht oyunlarının yaşandığı 6+1'lik yuvarlak masa her gün yeni bir kaos ile gündeme geliyor. CHP'nin 'Kemal Kılıçdaroğlu' dayatması, Meral Akşener'in söylemleri , İmamoğlu - Yavaş ikilisinin 2023 emelleri, HDP'nin Mansur Yavaş ve Akşener karşıtı tutumu ve diğer olaylar gölgesinde masanın küçük ortağı Saadet Partisi'nden çarpıcı bir çıkış geldi. Partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "6'lı masanın eskisi gibi önemi kalmadı" ifadelerini kullandı. Masanın 'saadet'ini gölgeleyecek bu açıklamaya ittifak ortaklarının ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Adayın eşgali, yaşanan kaosun emsali yok!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masanın adayı hala belli olmuş değil.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.



    Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun 'ya bana katılın, ya da yolumdan çekilin' serzenişine kulak asmayan CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvamış vaziyette.



    KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.


        HDP AKŞENER VE YAVAŞ'I ÇİZDİ
        Öte yandan masanın dışarıdaki ortağı HDP'li isimler Meral Akşener'in ya da Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde destek vermeyeceklerini belirterek 2 ismin üzerini çizmişti. Son olarak Pervin Buldan, Akşener'e yönelik, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. " dedi.


        AKŞENER GERİ Mİ ÇEKİLDİ?
        Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.



        KÜÇÜK ORTAK SAADET'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: MASANIN ÖNEMİ KALMADI
        Yuvarlak masadaki adaylık çıkmazı ve kavgaların gölgesinde masanın küçük ortağı Saadet Partisi'nden ses getirecek bir çıkış geldi.

        Partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Bursa'da yaptığı açıklamada, "6'lı masanın eskisi gibi önemi kalmadı" ifadelerini kullandı.

        Kendisini yöneltilen 'Koalisyon olarak mı gireceksiniz?' sorusuna cevap veren Temel Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatim devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler" şeklinde konuştu.
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            Haberler Güncel Adayın eşgali, yaşanan kaosun emsali yok! 6+1'in 'Saadet'i kaçtı: Masanın eskisi gibi önemi kalmadı
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