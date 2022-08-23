Darya Dugina suikastının sırları! En yakın arkadaşı anlattı: Arkasında ABD ve İngiltere var | Fa'CIA'nın şifreleri: Trump ve Türkiye'ye uzanan hat



*Darya Dugina, Mehmet Perinçek ve Ece Kırbaş Perinçek'in konuğu

"HEDEF SADECE DUGIN DEĞİL"

Mehmet Perinçek, Dugina'yı şöyle anlattı: Bu hain suikastin gerçekleştiği döneme ve zamana bakmak lazım. Bir taraftan Atlantik Cephesi Kiev rejimi üzerinden Ukrayna savaşını daha da genişletmeye çalışıyor. Kırım'a yani Güney Rusya'ya doğru savaşın genişletilmesi için provokasyonların yapıldığı bir dönem. Aynı zamanda Zaporijya şehrindeki Zaporijya Nükleer Santraline yönelik Kiev rejimi tarafından saldırıların gerçekleştiği bir dönem. Yeni bir Çernobil faciasının yaratılmaya çalışıldığı bir zaman. ABD, savaşı Ukrayna dışına da yaymaya çalışıyor. Savaşı elinden geldiği kadar uzatmaya çalışıyor. İlk önce bunu Moldova üzerinden denediler arkasından Kaliningrad krizi üzerinden bu savaşın Litvanya vs üzerine de sıçraması için provokasyonlarda bulundular. Fakat bunların başarısız olmasıyla şimdi Kırım Nükleer Santral saldırıları başladı.

Mehmet Perinçek A Haber canlı yayınında Dugina'nın öldürülmesiyle ilgili detayları anlattı | Video

Diğer taraftan da Rusya içinde bir terör dalgası yaratılmak isteniyor. Bu dönemde bu suikastin gerçekleşmesi anlamlı. Hedefin sadece Dugin olmadığını da söylemek gerekir. Darya Dugina son dönemde hem Rusya'da hem de uluslarası politikada önemli roller oynadı. Özellikle Türkiye'yle ilişkiler konusunda ciddi katkılar sundu. Bu suikastin en temel nedeni bu. Rusya'da sadece Amerikan karşıtı olmak ABD açısında çok büyük bir tehlike arz etmiyor ya da Türkiye'de ABD karşıtı olmak da tek başına Amerika açısından bir tehlike değil. Ne zamanki Amerika'nın tehdidini dengeleyecek ve onu bertaraf edecek uluslararası ittifaklar mazlumesi yaratan bir pratik içindesiniz ancak o zaman ABD'nin tehdit alanına giriyorsunuz.

Düzenli olarak Türk basınını takip ediyordu, haberleri Rusça'ya çeviriyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Vatan Partisi'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'ya yaptığı destek açıklamalarını, çevirip Rus basınına servis ediyordu. Yani Rus haber ajanslarının geçmediği açıklamaların, Rusya tarafından okunmasını ve yayılmasını sağlıyordu. Bunların okunmasıyla birlikte Rusya'da Türkiye'ye yönelik güven artıyordu.