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    • 23.08.2022 10:05
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    • 23.08.2022 10:05
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    Darya Dugina suikastının sırları! En yakın arkadaşı anlattı: Arkasında ABD ve İngiltere var | Fa'CIA'nın şifreleri: Trump ve Türkiye'ye uzanan hat

    Rusya'da "Putin'in beyni" olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya yapılan suikastın yankıları sürüyor. Suikastı Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu isimli bir örgüt üstlenirken, Rus basını örgütün CIA ve Ukrayna istihbaratı SBU ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Rusya istihbarat servisi ise suikastın arkasındaki 2 kadının ismini açıkladı ve suikastın Ukrayna istihbaratı ile bağlantılı şekilde hazırlandığını ve işkendiğini duyurdu. Dugina'nın en yakın arkadaşlarından Dr. Mehmet Perinçek, suikastın sırlarını anlattı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler de bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda suikastla ilgili çarpıcı bir tespite yer verdi. Diler, Dugina suikastı üzerinden Türkiye'ye bir hat çizilmek istendiğini söyledi.

    Dugina suikastının sırları: Trump ve Türkiye’ye uzanan...

    Rusya ile Ukrayna arasında sahada devam eden savaş istihbrat ortamında da yeni bir boyuta geçti. Ülkede "Putin'in beyni" olarak bilinen Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, kullandığı arabaya yerleştirilen bombalı düzenekle suikasta kurban gitti.

    Aleksandr Dugin'ın kızı Darya Dugina suikaste uğradı | Video

    Suikastın ardından Rus istihbarat servisi yaptığı çalışma ile saldırının arkasındaki isimleri açıkladı.

    RUSYA'DAN SUİKASTIN ARKASINDAKİ İSMİ AÇIKLADI
    FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Acil operasyonel-keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Daria Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suçun Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" denildi.


    *Natalya Vovk

    Vovk'un 23 Temmuz 2022'de 2010 doğumlu kızı Sofya'yla Rusya'ya geldiğini ve ikilinin suikast günü Dugina'nın onur konuğu olduğu 'Traditsiya' edebiyat ve müzik festivaline gittiğini bildiren FSB, "Dugina'nın direksiyonunda olduğu Toyota Land Cruiser Prado marka araç uzaktan kumandayla infilak ettirildikten sonra Vovk, 21 Ağustos'ta kızıyla Pskov Bölgesi üzerinden Estonya'ya gitti" ifadelerini kullandı.

    İşte suikastın faili Vovk'un Rusya'ya girişi ve Rusya'dan kaçışı | Video

    Vovk'un suikasti gerçekleştirmek ve Dugina'nın yaşam tarzı hakkında bilgi edinmek için Moskova'da Dugina'yla aynı binada bir ev kiraladığına ve hedefini Mini Cooper marka araçla takip ettiğine dikkat çeken FSB, Rusya'ya girişte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kayıtlı Е982ХН DPR numaralı plakanın, Moskova'da Kazakistan'da kayıtlı 172AJD02 numaralı plakanın, Rusya'dan çıkışta ise Ukrayna'da kayıtlı AH7771IP numaralı plakanın kullanıldığı bilgisini paylaştı.

        ARANLAR LİSTESİNE ALINACAK
        FSB, soruşturmanın materyallerinin Rusya Soruşturma Komitesine devredildiğini açıkladı. Kolluk kuvvetleri TASS'a, Natalya Vovk'un Rusya'yı iade etmek amacıyla arananlar listesine alınacağını söyledi.

        Raporda, "Darya Dugina'nın öldürülmesinin ardından Estonya'da kaybolan Ukrayna vatandaşı Vovk Natalya Pavlovna, iade amacıyla arananlar listesine alınacak" denildi.

        Natalya Vovk'un kimlik kartı sosyal ağlarda yayınlandı. Yayınlanan kimlik, Ukrayna Ulusal Muhafızlarının mührü olan kimlik kartını gösteriyor. Ön verilere göre, Dugina cinayetindeki şüpheli daha önce Azak alayının bir üyesiydi.

        GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
        Rus Güvenlik Servisi (FSB), Natalya Vovk'un görüntülerini yayınladı.

        Görüntülerde Dugina'yı öldürmekle suçlanan Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un Rusya'ya girişi, Dugina'yı gözlemlediği anları ve Estonya'ya kaçışına ait anlar yer alıyor.

        FSB kısa süre içerisinde şüpheliye ait çok sayıda görüntülü ve yazılı belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

            SUİKASTIN SIRLARI
            Suikast sonucu öldürülen Darya Dugina'nın en yakın arkadaşlarından olan Dr. Mehmet Perinçek, suikastın satır aralarındaki sırları anlattı. Perinçek, Dugina için "Rus devletinin en önemli noktalarına gelebilecek potansiyele sahipti." dedi.

            Perinçek, Dugina'nın Rusya'da önde gelen Avrasyacılardan biri olduğunu belirtti ve "Atlantik Cephesi için tehdit oluşturuyordu." ifadelerini kullandı.

            Dugina'yı 11 yaşından bu yana tanıyan Perinçek, "Çok birikimli, Türkiye'yi seven, Türkiye'nin kültürüne aşık biriydi. Türkçe öğreniyordu. Türkiye'nin başarılarının hem Suriye'de hem Doğu Akdeniz'de hem KKTC'de hem Ege'de Rusya'nın başarılarının zeminini yarattığını görüyordu. Kamuoyunun önünde de bunu sık dile getiriyordu." dedi.

            Dugina'nın sadece ABD karşıtı olmadığını, onu bertaraf etmek için eylem içinde de olduğunu vurgulayan Perinçek "İstedikleri taşeronu vs kullanmış olabilirler ama arkasındaki büyük güçleri görmemiz gerekir." dedi.


            *Darya Dugina, Mehmet Perinçek ve Ece Kırbaş Perinçek'in konuğu

            "HEDEF SADECE DUGIN DEĞİL"
            Mehmet Perinçek, Dugina'yı şöyle anlattı: Bu hain suikastin gerçekleştiği döneme ve zamana bakmak lazım. Bir taraftan Atlantik Cephesi Kiev rejimi üzerinden Ukrayna savaşını daha da genişletmeye çalışıyor. Kırım'a yani Güney Rusya'ya doğru savaşın genişletilmesi için provokasyonların yapıldığı bir dönem. Aynı zamanda Zaporijya şehrindeki Zaporijya Nükleer Santraline yönelik Kiev rejimi tarafından saldırıların gerçekleştiği bir dönem. Yeni bir Çernobil faciasının yaratılmaya çalışıldığı bir zaman. ABD, savaşı Ukrayna dışına da yaymaya çalışıyor. Savaşı elinden geldiği kadar uzatmaya çalışıyor. İlk önce bunu Moldova üzerinden denediler arkasından Kaliningrad krizi üzerinden bu savaşın Litvanya vs üzerine de sıçraması için provokasyonlarda bulundular. Fakat bunların başarısız olmasıyla şimdi Kırım Nükleer Santral saldırıları başladı.

            Mehmet Perinçek A Haber canlı yayınında Dugina'nın öldürülmesiyle ilgili detayları anlattı | Video

            Diğer taraftan da Rusya içinde bir terör dalgası yaratılmak isteniyor. Bu dönemde bu suikastin gerçekleşmesi anlamlı. Hedefin sadece Dugin olmadığını da söylemek gerekir. Darya Dugina son dönemde hem Rusya'da hem de uluslarası politikada önemli roller oynadı. Özellikle Türkiye'yle ilişkiler konusunda ciddi katkılar sundu. Bu suikastin en temel nedeni bu. Rusya'da sadece Amerikan karşıtı olmak ABD açısında çok büyük bir tehlike arz etmiyor ya da Türkiye'de ABD karşıtı olmak da tek başına Amerika açısından bir tehlike değil. Ne zamanki Amerika'nın tehdidini dengeleyecek ve onu bertaraf edecek uluslararası ittifaklar mazlumesi yaratan bir pratik içindesiniz ancak o zaman ABD'nin tehdit alanına giriyorsunuz.

            Düzenli olarak Türk basınını takip ediyordu, haberleri Rusça'ya çeviriyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Vatan Partisi'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'ya yaptığı destek açıklamalarını, çevirip Rus basınına servis ediyordu. Yani Rus haber ajanslarının geçmediği açıklamaların, Rusya tarafından okunmasını ve yayılmasını sağlıyordu. Bunların okunmasıyla birlikte Rusya'da Türkiye'ye yönelik güven artıyordu.

            "DARYA BİR TEHDİTTİ"
            Rusya'daki Avrasyacılar Türkiye'deki ittifakı savunuyorlardı. Darya bunun en önünde gelen isimlerden biriydi. Atlantik Cephesi açısından tehdit oluşturuyorlardı. Rusya'daki Türk düşmanı Amerikan karşıtları bir tehdit değil, ABD için. Ya da Türkiye'deki Rus düşmanı da sözde Amerikan karşıtları da bir tehdit değil, ne İngiliz ne Amerikan politikalarına. Ancak hem Darya hem de babası Türkiye Rusya ilişkilerinde önemli rol oynamışlardı.

            "ARKASINDA ABD VE İNGİLTERE VAR"
            Özellikle son olarak Soçi ve Tahran zirvelerinin hazırlanmasında, Libya için Türkiye ve Rusya'nın ortak noktada buluşması ve işbirliğini geliştirmesi açısından o zeminin yaratılmasında Darya oldukça faal şekilde çalıştı. Bu saldırı basit bir Ukrayna milliyetçi örgütünün saldırısı değil. Arkasında ABD ve İngiltere gibi Atlantik Cephesinin önde gelen güçleri bulunmaktadır. İstedikleri taşeronu vs kullanmış olabilirler ama arkasındaki büyük güçleri görmemiz gerekir.

            Darya Dugina'nın Ukrayna ordusundaki FETÖ'cülere karşı uyarısı | Video

            "HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİL"
            Darya iki günde bir Rusya'nın en önemli televizyonlarına çıkardı. Buralarda Türkiye'nin kritik meselelerinde Türkiye'nin çıkarlarını savunan bir çizgi izlerdi. Rusya'daki Türk düşmanlarına itiraz eder mücadele ederdi. Türkiye'ye yan gözle, şüpheyle bakanları ikna etmek üzere bir argüman geliştirirdi. Birkaç gün önce bana Rus Savunma Bakanlığının kanalındaki programın videosunu gönderdi. 'Bir amca orda Bozkurtları suçladı, Türk milliyetçilerinin asla böyle bir şey yapmayacağını söyleyerek onu düzelttim. FETÖ'yü anlattım' diye de sevinçle bana anlattı. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi onlarca TV programında PKK/PYD'ye karşı tavrını ortaya koyan, PKK/PYD'nin temizlenmesinde Rusya'nın rol oynaması gerektiğini ifade eden beyanları vardır. Diğer taraftan da perde gerisinde Rus devletinin bu noktada ikna edilmesinde önemli rol oynamıştır. Çok sık bize gelir giderdi. İki önce bize gelmişti. Türkiye Suriye ilişkilerinin normalleşmesini konuştuk. Büyük sevinç duymuştu. Darya'nın hedef alınması tesadüf değil.


                *Aleksandr Dugin

                "BU YÜZDEN HEDEF ALINDILAR"
                Sadece Darya değil babası da uzun seneler, Türk Rus ilişkilerinin gelişmesine ciddi katkılar sundu. Özellikle uçak krizi dönemi, 15 Temmuz Fetullahçı Amerikancı Darbesi dönemi ve öncesinde Türkiye'yi uyarması vs. 2004 Aralık ayında Dugin KKTC'yi ziyaret etti. Denktaş'la o zaman görüştü. Daha o zamandan KKTC'nin tanınması gerektiğini savunuyordu. Dünya çapında KKTC'nin anlatılmasında baba Dugin'in önemli rolleri oldu. Darya'nın sadece Türkiye meselesi değil, Karabağ konusunda da kararlı duruşları vardı. Darya, Donbass'ı ziyaret etti. 2016 yılında Donbass öncesinde Karabağ Savaşından önce birkaç günlük Ermenistan Azerbaycan savaşında, bazı önemli tepe ve stratejik noktalar geri alındı. Azerbaycan, Karabağ'ın da sinyallerini verdi. O dönemde Darya da babası da tepeleri ziyaret ettiler. Orada Azerbaycan askerlerine moral verdiler. Ermenistan tarafından kendilerine ateş açıldı. Karabağ'da da aynı desteği gösterdiler. Rusya'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasında etkin bir rol oynamasında katkı sundular.

                Hedef alınmaları bu sebeplerdendir. Darya geçen aylarda ilk önce ABD'nin, arkasından İngiltere'nin, sonra Avusturalya'nın yaptırım listelerine girdi. İngiltere'nin listesine iki kere girdi, o zaman aramızda da konuşmuştuk ne yapmak istiyorlar diye. Sebepleri de ortaya çıkıyor. Bizzat bu yaptırım listeleri de Darya'nın hedef gösterilmesine zemin hazırlamıştır.


                *Dugina (altta) 15 yaşında...

                "TÜRK-RUS İŞBİRLİĞİ HEDEFTE"
                Darya'ya yapılan saldırı ne Rusya ne Türkiye'yi hedef almaktadır, Türk-Rus işbirliğini hedef almaktadır. ABD'nin hedef aldığı ya da egemenliklerini ortadan kaldırmak istediği bütün ülkeleri hedef almaktadır. O patlayan arabada sadece Darya yoktu hepimiz o arabadaydık. Bütün ezilen uluslar, egemenliklerini koruyan, daha adil bir ekonomik düzen isteyen bütün herkes o arabadaydı. Darya'nın acısı bizden gitmeyecek. Bütün ezilen ulusların, Avrasya Cephesinin başı sağ olsun.

                Suikastla ilgili dikkat çekici bir tespit de Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'den geldi. Diler bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda, Dugina suikastı üzerinden Türkiye'ye bir hat çizilmek istendiğini söyledi.

                İşte Diler'in yazısının o bölümü
                Dugin'in kızının hayatını kaybettiği kazada rol alan iki kadın ismi açıklandı.
                Birinin üzerinden TÜRKİYE bağlantısı kurulacaktı.
                Bu ihtimal vardı. Aslında BARIŞ GÖRÜŞMELERİ bu suikastla kesilip atılıyordu.
                Trump'a bağış yapan vakfın yöneticisi olduğu söylenen KADININ Türkiye'de de izi aranacaktı... Suikasttan Trump'a, Türkiye'ye ve Dugin'in kızına uzanan bir HAT kuruluyordu.

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                Haberler Güncel Darya Dugina suikastının sırları! En yakın arkadaşı anlattı: Arkasında ABD ve İngiltere var | Fa'CIA'nın şifreleri: Trump ve Türkiye'ye uzanan hat
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