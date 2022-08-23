Darya Dugina suikastının sırları! En yakın arkadaşı anlattı: Arkasında ABD ve İngiltere var | Fa'CIA'nın şifreleri: Trump ve Türkiye'ye uzanan hat

Rusya ile Ukrayna arasında sahada devam eden savaş istihbrat ortamında da yeni bir boyuta geçti. Ülkede "Putin'in beyni" olarak bilinen Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, kullandığı arabaya yerleştirilen bombalı düzenekle suikasta kurban gitti.
Aleksandr Dugin'ın kızı Darya Dugina suikaste uğradı | Video
Suikastın ardından Rus istihbarat servisi yaptığı çalışma ile saldırının arkasındaki isimleri açıkladı.
RUSYA'DAN SUİKASTIN ARKASINDAKİ İSMİ AÇIKLADI
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Acil operasyonel-keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Daria Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suçun Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" denildi.
*Natalya Vovk
Vovk'un 23 Temmuz 2022'de 2010 doğumlu kızı Sofya'yla Rusya'ya geldiğini ve ikilinin suikast günü Dugina'nın onur konuğu olduğu 'Traditsiya' edebiyat ve müzik festivaline gittiğini bildiren FSB, "Dugina'nın direksiyonunda olduğu Toyota Land Cruiser Prado marka araç uzaktan kumandayla infilak ettirildikten sonra Vovk, 21 Ağustos'ta kızıyla Pskov Bölgesi üzerinden Estonya'ya gitti" ifadelerini kullandı.
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Vovk'un suikasti gerçekleştirmek ve Dugina'nın yaşam tarzı hakkında bilgi edinmek için Moskova'da Dugina'yla aynı binada bir ev kiraladığına ve hedefini Mini Cooper marka araçla takip ettiğine dikkat çeken FSB, Rusya'ya girişte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kayıtlı Е982ХН DPR numaralı plakanın, Moskova'da Kazakistan'da kayıtlı 172AJD02 numaralı plakanın, Rusya'dan çıkışta ise Ukrayna'da kayıtlı AH7771IP numaralı plakanın kullanıldığı bilgisini paylaştı.