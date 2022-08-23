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    • Güncel
    • 23.08.2022 10:34
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    • 23.08.2022 10:41
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    SON DAKİKA: Yılbaşından bu yana 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı yaptığı açıklamada bu ay içerisinde 10 bin 13 kaçak göçmenin yılbaşından bu yana ise 72 bin 578 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

    Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    Kaçak göçle mücadele kapsamında sadece bu ay içerisinde 10.013 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 72.578 olarak kayıtlara geçmiştir.

    2022'DE 197.482 KAÇAK GÖÇMENİN ÜLKEMİZE GİRİŞİ ENGELLENDİ
    İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca kaçak göçle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir.

    Bu kapsamda; ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak kaçak göçmenlerin ülkemize girişi engellenmektedir. 2022 yılında doğu ve güney sınırlarımızda olmak üzere 197.482 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Böylece 2016 yılından bu yana ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı 2 milyon 660 bin 903 olmuştur.

    2022 YILINDA 151.563 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
    Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerimizce kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırılmıştır. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; yakalanan mükerrerlikten arındırılmış kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı döneminde 73.406 olarak kayıtlara geçerken, bu yıl yüzde 106 artışla 151.563 olarak gerçekleşmiştir.

    2022'DE 72.578, 2016'DAN BUGÜNE 398.087 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ
    Yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanların sınır dışı işlemleri de sürerken, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Tüm uyruklarla birlikte ağustos ayının ilk 20 gününde 10.013, yılbaşından bu yana ise 72.578 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı %142 artmıştır.

        Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı Afganistan uyruklu yabancılarda %140, Pakistan uyruklu yabancılarda %78 ve diğer uyruklu yabancılarda %198 artmıştır.

        2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 398.087'ye ulaşmıştır.

        AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'A 180 CHARTER SEFERİ DÜZENLENDİ
        2022 yılında Afganistan'a düzenlenen 178 adet charter (özel uçak) seferi ile 32.744 ve tarifeli uçuşlarla 10.204 olmak üzere toplam 42.948 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır.

        Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 8.048 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir.

        20 BİN 540 KAPASİTELİ GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ İLE AVRUPA'YI GERİDE BIRAKTIK
        Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20.540'a yükseltilmiştir. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Hâlihazırda geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 16.906 yabancı (5.068'i Pakistan, 4.227'si Afganistan ve 7.611 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir.

        718.586 YABANCI AVRUPA'YA GEÇTİ
        2016 yılından bugüne kadar Avrupa'ya geçen yabancı sayısı 718.586 olarak kayıtlara geçmiştir.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Yılbaşından bu yana 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi
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