SON DAKİKA: Yılbaşından bu yana 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi

2022 YILINDA 151.563 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerimizce kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırılmıştır. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; yakalanan mükerrerlikten arındırılmış kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı döneminde 73.406 olarak kayıtlara geçerken, bu yıl yüzde 106 artışla 151.563 olarak gerçekleşmiştir.

2022'DE 72.578, 2016'DAN BUGÜNE 398.087 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanların sınır dışı işlemleri de sürerken, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Tüm uyruklarla birlikte ağustos ayının ilk 20 gününde 10.013, yılbaşından bu yana ise 72.578 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı %142 artmıştır.