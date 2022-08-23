SON DAKİKA: Yılbaşından bu yana 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Yapılan açıklama şu şekilde:
Kaçak göçle mücadele kapsamında sadece bu ay içerisinde 10.013 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 72.578 olarak kayıtlara geçmiştir.
2022'DE 197.482 KAÇAK GÖÇMENİN ÜLKEMİZE GİRİŞİ ENGELLENDİ
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca kaçak göçle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir.
Bu kapsamda; ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak kaçak göçmenlerin ülkemize girişi engellenmektedir. 2022 yılında doğu ve güney sınırlarımızda olmak üzere 197.482 kaçak göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Böylece 2016 yılından bu yana ülkemize girişi engellenen kaçak göçmen sayısı 2 milyon 660 bin 903 olmuştur.
2022 YILINDA 151.563 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerimizce kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırılmıştır. Yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda; yakalanan mükerrerlikten arındırılmış kaçak göçmen sayısı geçen yılın aynı döneminde 73.406 olarak kayıtlara geçerken, bu yıl yüzde 106 artışla 151.563 olarak gerçekleşmiştir.
2022'DE 72.578, 2016'DAN BUGÜNE 398.087 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ
Yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanların sınır dışı işlemleri de sürerken, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Tüm uyruklarla birlikte ağustos ayının ilk 20 gününde 10.013, yılbaşından bu yana ise 72.578 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı %142 artmıştır.