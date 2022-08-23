Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Siber devriye ile tespit edildiler

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik siber devriye çalışmaları esnasında 6 sosyal medya hesabının PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
TERÖR PROPAGANDASI YAPIP DEVLET BÜYÜKLERİNİ HEDEF ALDILAR
Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdikleri operasyonlara yönelik olarak PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptıkları, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları, Başkan Erdoğan'a ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANDILAR
Bahse konu sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan teknik çalışmalar neticesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri uzmanlarınca sosyal medya hesaplarının kullanıcıları belirlendi.