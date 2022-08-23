Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Siber devriye ile tespit edildiler

Açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen altı şüpheliye yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli; 23 Ağustos 2022 tarihinde eşzamanlı olarak Ankara genelinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu.

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