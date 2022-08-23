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    • 23.08.2022 09:23
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    • 23.08.2022 09:48
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    Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Siber devriye ile tespit edildiler

    Ankara'da sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik siber devriye çalışmaları esnasında 6 sosyal medya hesabının PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı.

    Siber devriyeyle yakalandılar!

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik siber devriye çalışmaları esnasında 6 sosyal medya hesabının PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

    TERÖR PROPAGANDASI YAPIP DEVLET BÜYÜKLERİNİ HEDEF ALDILAR
    Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdikleri operasyonlara yönelik olarak PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptıkları, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları, Başkan Erdoğan'a ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANDILAR
    Bahse konu sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan teknik çalışmalar neticesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri uzmanlarınca sosyal medya hesaplarının kullanıcıları belirlendi.

        Açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen altı şüpheliye yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli; 23 Ağustos 2022 tarihinde eşzamanlı olarak Ankara genelinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu.

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        Siber devriyeyle yakalandılar!
        Haberler Güncel Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Siber devriye ile tespit edildiler
            SON DAKİKA