Kızı Darya Dugina suikasta kurban gitti! Peki kim bu Aleksander Dugin? Flaş Ergenekon ve 15 Temmuz detayı
Dünya Rusya'da hafta sonu yaşanan suikastı konuşuyor. Rusya'da ultra milliyetçi olarak bilinen Aleksander Dugin'in kızı Darya Dugina, kendisinin hedef alındığı bir suikasta kurban gitti. Dugin, Türkiye'de de 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Ergenekon ile gündeme gelmişti. Peki kim bu Aleksander Dugin?
Rusya'da hafta sonu kendisini hedef alan bombalı suikastta kızı Darya Dugina'yı kaybeden Aleksander Dugin bir anda Rusya'da ve dünyada en çok konuşulan isim haline geldi. Günümüzde aşırı milliyetçi görüşleriyle Rusya'nın Ukrayna müdahalesine tam destek veren, hatta Putin'in 'yufka yürekli' davrandığını söyleyen Dugin, Rusya'nın Türkiye'yi de yanına alarak Orta Asya cumhuriyetleriyle Avrasya Birliği kurmasını savunuyor.
HÜKÜMETTE GÖREV ALMADI
Türkiye'de kendisine yakıştırılan 'Putin'in beyni', 'Putin'in danışmanı' ve 'Rusya hükümetinin ideolojiden sorumlu bakanı' gibi nitelemelerin hiçbiri aslında gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Dugin, Rusya yönetiminde hiçbir zaman görev almadı. Ancak bu tür benzetmeler, Rusya lideri Vladimir Putin ile Aleksander Dugin'in Rusya'nın geleceğine dair görüşlerinin benzer olmasından kaynaklanıyor.
OKULDAN ATILDI
Rusya'daki "people.ru" adlı internet sitesine göre, Dugin 1962'de Moskova'da doğdu. Babası Sovyet askeri istihbaratı GRU servisinde çalışan Geliy Aleksandroviç Dugin idi. 1979 yılında Moskova Havacılık Enstitüsü'nde öğrenim görmeye başlayan Aleksander Dugin, kimi kaynaklara göre Sovyet karşıtı propaganda yüzünden, kimi kaynaklara göre de hocalarının evlerine girerek hırsızlık yaptığı için okuldan atıldı.
9 DİL BİLİYOR
Birkaç yıl kapıcılık yaptı ve aynı zamanda kendi kendine İngilizce, Fransızca, eski Yunanca ile Latince öğrendi. Toplamda 9 dil biliyor. Daha genç yaşta mistisizm ve okültizme merak salan Aleksander Dugin, 1980'de yasadışı 'Siyah SS Nişanı' tarikatına katıldı. 1988'de ise gazeteci Haydar Cemal ile birlikte Ulusal Vatansever Cephesi siyasi oluşumuna dahil oldu. Sovyetlerin çöktüğü 1990-1991 yıllarında, Bolşevik görüşlü "Den" (Gün) gazetesinde yazmaya başladı. Dugin'in yıldızı 1993 yılında parlamaya başladı. Babası sayesinde KGB arşivlerinde Nazi Almanyası ile ilgili yaptığı araştırmalar neticesinde Rusya televizyonunda "Asrın Sırları" programına çıkarak üne kavuştu.
AVRASYACI İDEOLOJİ
7 yıl televizyonlarda boy gösteren Dugin, 2000 yılında siyasete atılma düşüncesiyle parlamento seçimlerine katıldı. Ancak başarılı olamadı. Aynı yıl Rus Müftü Talgat Tacuddin ile yakın ilişki kurarak önce Kafkas Birliği, ardından Avrasya Birliği fikrini benimsedi. 21 Nisan 2001 yılında Avrasya siyasi hareketi kuruluş kongresinde Siyasi Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 2003'te anlaşmazlıklar yüzünden partiden ihraç edildi. Ancak bu kez de 'Uluslararası Avrasya Birliği'ni (UAB) kurdu. Bu siyasi oluşuma Rusya elitinden ünlü isimlerin yanı sıra birkaç bakan da dahil oldu. İşin ilginç yanı, UAB'ye, Ukrayna'da dönemin aşırı milliyetçi ismi Dmitriy Korçinski de katıldı. 1997 tarihli 'Jeopolitiğin Temelleri' adlı kitabında, Dublin'den Vladivostok'a kadar bir "Avrasya İmparatorluğu" hayali olduğunu yazdı.