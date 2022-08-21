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Rusya'yı karıştıran suikast! Aleksandr Dugin'in kızı öldürüldü

Rusya'yı karıştıran suikast! Aleksandr Dugin'in kızı öldürüldü
21.08.2022 14:29

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Son dakika haberine göre Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen olanya aşırı sağcı Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina, aracındaki patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda asıl hedefin Aleksandr Dugin olduğu iddia edildi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracındaki patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Odintsova bölgesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını savunan Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in 30 yaşındaki kızı Darya Dugina aracının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Aracın Dugina'nın babası Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu tahmin edilirken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in, son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.



Alexander Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunduğu kızı Darya Dugina ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını destek verdiği biliniyor.

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